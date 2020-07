In arrivo la serie Bodyguard su Rai3, Richard Madden abbandona Il Trono di Spade e diventa guardia del corpo

Il re del Nord diventa una guardia del corpo. Arriva Bodyguard su Rai3, la serie britannica dei record con protagonista Richard Madden. Il finale di stagione ha infatti registrato un boom di ascolti degli ultimi dieci anni nel Regno Unito: ben 10.4 milioni di telespettatori con uno share pari al 40.9%.

Prodotta nel 2018 per un totale di sei episodi (finora), Bodyguard è stata poi distribuita a livello internazionale su Netflix, prima di sbarcare in chiaro sulla rete Rai.

La serie tv ruota intorno a David Budd, un sergente di polizia nonché ex eroico veterano dell’esercito britannico che soffre di disturbo da stress post-traumatico. Rientrato in patria, lavora come agente nel comando di protezione del Metropolitan Police Service di Londra, finché viene incaricato di proteggere l’ambizioso Segretario di Stato Julia Montague, la cui politica rappresenta tutto ciò che lui disprezza: dalla guerra alle sue idee sulla violenza.

Nel cast di Bodyguard, oltre Richard Madden, Keeley Hawes nel ruolo dell’Onorevole Julia Montague; Gina McKee è il Comandante Anne Sampson; Sophie Rundle è Vicky Budd; Paul Ready è Rob MacDonald; Vincent Franklin è Mike Travis; Stuart Bowman è Stephen Hunter-Dunn; Nina Toussaint-White è il Sergente Louise Rayburn; Stephanie Hyam è Chanel Dyson; Tom Brooke interpreta Andy Apsted; Matt Stokoe è Luke Aikens; Pippa Haywood è il Sovrintendente capo Lorraine Craddock; Nicholas Gleaves è l’Onorevole Roger Penhaligon; Shubham Saraf è Tahir Mahmood; Claire-Louise Cordwell interpreta l’Agente Kim Knowles; Richard Riddell è l’Agente Tom Fenton; Ash Tandon è l’Ispettore capo Deepak Sharma; Michael Schaeffer è Richard Longcross; David Westhead è il Primo ministro John Vosler; e Anjli Mohindra nella parte di Nadia Ali.

Bodyguard è composta da un’unica stagione, anche se Richard Madden non ha escluso la possibilità di realizzare un seguito. Per ora, il creatore della serie, Jed Mercurio sta lavorando su Line of Duty, facendo tutto il possibile per prepararsi a tornare sul set. La crisi sanitaria di covid-19 ha messo in ginocchio l’industria dello spettacolo, motivo per cui l’uscita di Bodyguard 2 potrebbe ritardare.

Al momento non c’è una data ufficiale per il debutto di Bodyguard su Rai3, ma vi terremo informati sulla messa in onda. Ecco il promo della serie trasmesso dalla rete: