The Walking Dead: la serie oltre il fumetto, come continuerà la storia?

Gli amanti dei non morti e delle ambientazioni post apocalittiche hanno trovato in The Walking Dead una delle massime espressioni artistiche in tal senso. Non solo con la celebre serie televisiva a marchio AMC, ma anche e soprattutto grazie ai fumetti a cui la stessa si ispira. E che hanno colpito il mondo dell’entertainment in modo trasversale, andando a “mordere” per esempio anche l’universo videoludico con produzioni poligonali più o meno riuscite. E se è vero che i comics firmati da Robert Kirkman sono arrivati al capolinea dopo oltre un decennio, allo stesso modo l’autore ha voluto parlare del futuro dello show e della sua narrazione, che potrebbe andare avanti anche ora che il fumetto ha abbracciato la sua conclusione definitiva.

Mentre nei prossimi giorni sarà annunciata la data di uscita ufficiale del finale di stagione di The Walking Dead 10 – rimandato a causa delle pandemia da Coronavirus -, nel frattempo il buon Kirkman si è voluto sbottonare sull’evoluzione della serie TV. In particolare, lo scrittore americano ha preso parte ad una sessione di Q&A con Hey Fandom!, discutendo di diversi aspetti dell’universo “putrido” per eccellenza, compreso il finale della versione cartacea e di come questo possa influenzare la trasposizione per il piccolo schermo. Naturalmente, se non avete mai letto l’ultimo numero di TWD, vi sconsigliamo di proseguire nella lettura, essendo presenti inevitabili spoiler sulla storia.

Senza ulteriori indugi, ecco cosa ha dichiarato il “papà” di The Walking Dead nel corso della sessione di domande e risposte:

Nel numero finale ci sono molti spunti per continuare la storia. L’incontro sui binari del treno, le colonie occidentali che si uniscono a quelle orientali. Ho alcune idee su questa parte di storia. Se la serie TV arriverà mai a questo punto, e se si deciderà di andare avanti, mi piacerebbe raccontare qualcosa in più sulle vicende di Eugene da anziano, su Michonne nel suo ruolo di giudice e tutte le altre cose che sono presenti nel fumetto e che possono essere sviluppate. Sarebbe estremamente interessante, per me e per i fan.

Voi la pensate allo stesso modo? Vi piacerebbe scoprire come potrebbero andare avanti le (dis)avventure di tutti i personaggi di The Walking Dead anche dopo la conclusione del fumetto?