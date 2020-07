Tenete d’occhio possibili problemi Vodafone il 20 luglio: Sardegna e non solo

Bisogna fare molta attenzione anche oggi 20 luglio a possibili problemi Vodafone, in relazione ad alcune segnalazioni che hanno preso piede attorno alle 10 del mattino. Siamo ancora in una fase preliminare, che al momento non consente di sparare sentenze, ma la situazione potrebbe essere molto simile rispetto a quella che abbiamo trattato alcuni giorni fa sulle nostre pagine. Non escludo, ad esempio, che l’anomalia possa coinvolgere prevalentemente la linea fissa.

Alcuni spunti sui problemi Vodafone esaminati oggi 20 luglio

Ancora, alcune lamentele indicano che i problemi Vodafone potrebbero concentrarsi soprattutto in Sardegna. Tuttavia, l’uso del condizionale è d’obbligo e solo eventuali prese di posizione da parte della compagnia telefoniche consentiranno di fare luce su quanto avvenuto di recente. In un contesto così incerto, dunque, diventa molto importante analizzare con attenzione i riscontri degli utenti, sperando che a breve la vicenda sia più chiara per tutti. Al di là di alcuni episodi isolati, va detto che l’operatore in queste settimane ha retto abbastanza bene.

Come sempre, è possibile monitorare in tempo reale l’andamento dei problemi Vodafone del 20 luglio, grazie alle statistiche che ci arrivano in tempo reale da Down Detector. A prescindere da questo, sentitevi liberi di commentare qui di seguito, riportando la vostra esperienza. Solo così, infatti, potremo mettere a fuoco le anomalie che hanno preso piede in questi minuti, isolando non solo la questione tecnica, ma eventualmente anche quella relativa alla “dimensione geografica” del malfunzionamento.

Aggiornamento ore 10:52. Al momento le segnalazioni sui problemi Vodafone non consentono di parlare di down, ma vanno monitorati con attenzione. Numero limitato, ma costante, con ipotesi di geolocalizzazione del malfunzionamento che prende sempre più piede in questi minuti. Staremo a vedere quale sarà la normale evoluzione della vicenda nei prossimi minuti.