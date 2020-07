Cursed 2 su Netflix ci sarà? Per Devon Terrell la storia “è appena iniziata”

È ancora presto per parlare di Cursed 2, ma l’attore Devon Terrell ha già qualche opinione al riguardo. La serie Netflix ha debuttato lo scorso 17 luglio sulla piattaforma, attirando l’interesse del pubblico sui social.

Sebbene la rivisitazione della leggenda arturiana in chiave femminista non funzioni sullo schermo (qui la nostra recensione di Cursed), il finale della prima stagione potrebbe aver spalancato le porte a un potenziale sequel, speriamo migliore del suo capitolo introduttivo. Cursed segue la storia di Nimue (interpretata da Katherine Langford), una giovane donna dotata di un misterioso potere e destinata a diventare la tragica Dama del Lago.

Terrell, che veste i panni del futuro re Artù nello show, ha affermato che il finale di stagione è il suo episodio preferito perché segna un punto cruciale nella storia, dove ogni tassello del puzzle sembra finalmente trovare il suo posto. In un’intervista con Digital Spy, l’attore ha dichiarato: “L’episodio 10 mi ha fatto esclamare, Oh, wow, questo mondo è potenzialmente solo all’inizio. Fin da quando l’ho letto, è diventato il mio episodio preferito perché nella prima stagione sembra che tutti si stiano preparando per qualcosa, altrimenti non avrebbe senso tutta questa azione. Poi qualcuno dice: “Non so cosa sia successo, ma mi è piaciuto”. Penso che alla fine sia andato tutto per il verso giusto. Il modo in cui l’hanno fatto è stato fantastico. Abbiamo conosciuto i personaggi ed è come se ci fossimo appena addentrati nella loro mitologia.”

Sul futuro del suo personaggio in Cursed 2, Terrell non ha ancora le idee chiare, ma ovviamente spera in un seguito. “Adoro il modo in cui finiamo la prima stagione. Incrocio le dita. Speriamo che tutti guardino. C’è così tanto spazio per crescere. Siamo solo all’inizio – abbiamo appena graffiato la superficie di ciò che lo show potrebbe essere e quanto lontano potrebbe andare.”

Tra i suoi momenti preferiti, l’attore ha scelto l’epica battaglia finale, ma non solo. “C’è una scena con Morgana in cui parliamo di nostro padre. Ogni volta che ci penso mi commuovo, perché era uno di quei momenti dove contavo di arrivare, fin dal primo episodio, imbarcarmi in quel viaggio per arrivare lì. C’è molto di più da esplorare nella storyline di quella famiglia.”

Per sapere se Cursed 2 ci sarà non resta che attendere. La prima stagione è disponibile su Netflix.