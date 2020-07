Roy Paci attacca Matteo Salvini e lo accusa di strumentalizzare il nubifragio di Palermo: “Sciacallo”

In un tweet che sta facendo il giro dei social Roy Paci attacca Matteo Salvini con parole piene di fiele e dissenso. Il retroscena è il disastroso nubifragio abbattutosi sulla città di Palermo che per due ore ha devastato le strade diventando una riflessione sull’ennesimo disastro italiano.

La tragedia ha colpito principalmente per la scomparsa di una coppia che, secondo i testimoni, sarebbe rimasta intrappolata nella propria auto in un sottopasso durante le ore in cui la tempesta si abbatteva sulla città. Come accade in ogni evento traumatico, in simultanea arriva anche lo scontro politico. In questo caso l’attacco è arrivato da Matteo Salvini al sindaco Leoluca Orlando colpevole, secondo il leader della Lega, di pensare troppo agli immigrati anziché occuparsi del Comune che amministra.

“Palermo merita molto di più”, dice Matteo Salvini e la risposta di Leoluca Orlando presenta la stessa quantità di vetriolo definendo sciacallo l’ex ministro dell’Interno e comunicando che la Protezione Civile è al lavoro per ripristinare l’ordine e per cercare eventuali dispersi.

L’attacco di Salvini a Orlando non è sfuggito a Roy Paci, originario di Augusta e molto legato alla sua Sicilia. Il compositore, infatti, è intervenuto su Twitter per commentare le parole del leader della Lega. Paci confessa, nel suo messaggio, di essersi sempre guardato bene dal commentare i post di Salvini ma in questo caso dice di essersi sentito ferito dalla strumentalizzazione di una tragedia, specialmente nella probabilità della presenza di morti.

“Ho sempre ritenuto superfluo commentare qualsiasi suo post ma di fronte alla morte di due miei concittadini per questa immane tragedia le dico semplicemente una cosa: lei è un turpe e miserabile sciacallo. Spero che le nostre lacrime diventino per lei gocce della tortura cinese”.

Dei due dispersi durante il nubifragio non si hanno ancora notizie ma “fortunatamente” le auto ispezionate dai soccorritori risultano vuote. Nel tweet in cui Roy Paci attacca Matteo Salvini c’è tutta la rabbia del musicista, che in queste ultime ore ha riportato anche la replica di un altro utente che, invece, dissente a favore del leader della Lega accusando Orlando di sostenere le mafie.

