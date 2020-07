Elodie live in estate con This Is Summer: tutti gli appuntamenti

Elodie live in estate per alcuni appuntamenti speciali. This Is Summer segue la pubblicazione di This Is Elodie, il nuovo album di Elodie Di Patrizi, e la porterà dal vivo per alcune date da nord a sud della penisola.

Il primo appuntamento annunciato è quello del 18 luglio in Valle D’Aosta; il 5 agosto Elodie sarà a Patti (ME) e il 30 agosto ad Ascoli Piceno con Dardust e Mahmood.

I live di Elodie proseguono con un evento alla Villa bellini di Catania il 3 settembre dove si esibirà dopo Chadia Rodriguez. L’ultimo appuntamento in programma è quello del 13 settembre a Sammichele di Bari (BA) dove si esibirà dopo Stash Fiordispino dei The Kolors.

Elodie presenterà dal vivo il singolo Guaranà ma questa estate è in radio anche con Ciclone, il nuovo brano estivo firmato da Takagi & Ketra.

I biglietti sono disponibili su ticketone.it a partire dalle ore 12:00 di martedì 14 luglio 2020 e in tutte le rivendite autorizzate TicketOne dalle ore 12:00 di domenica 19 luglio 2020. Le indicazioni sui biglietti sono valide per le date che prevedono l’acquisto del posto, se non espressamente indicata una modalità di prenotazione diversa.

Qui sotto tutti i dettagli.

Le date

Sabato 18 luglio 2020

Inizio show Elodie – 14:30

Valle d’Aosta | Musicastelle Outdoor 2020 – Gressoney-La-Trinité, Lago Gabiet (2.173 mt s.l.m.)

Prezzi:

Ingresso gratuito – su prenotazione gestita dal Festival

Mercoledì 05 agosto 2020

Apertura Porte – Ore 20.00

Inizio concerti – Ore 21.00 – Elodie, Blank & more

Patti (ME) | Indiegeno Fest 2020 – Teatro di Tindari

Prezzi:

Posto a sedere non numerati: € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita

Domenica 30 agosto 2020

Ascoli Piceno | Arena Squarcia – “Memorial Alessandro Troiani” – special performance con Dardust e Mahmood

Giovedì 03 settembre 2020

Apertura Porte – Ore 19.00

Inizio show Chadia Rodriguez – Ore 21.30

Inizio show Elodie – Ore 22.00

Catania | Villa Bellini

Prezzi:

Posti seduti numerati: € 26,00 + € 3,90 diritti di prevendita

Domenica 13 settembre 2020

Apertura Porte – Ore 21.30

Inizio show Stash – Ore 21.40

Inizio show Elodie – Ore 22.30

Sammichele di Bari (BA) | Piazza Vittorio Veneto

Prezzi:

Posti a sedere non numerati: € 10,00 (no circuiti di vendita – su prenotazione gestita dal Comune)