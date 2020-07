Arriva il primo drive-in sull’acqua, per vivere un’esperienza unica

Gli amanti di cinema e gli esercenti continuano a sperimentare nuovi modi con cui poter far riprendere l’industria cinematografica dopo lo “stop” causato dal Coronavirus. Alcuni appassionati francesi hanno organizzato un evento speciale: il primo drive-in sull’acqua.

Come riportato dai colleghi di Domus, anche quest’anno il Municipio di Parigi ha deciso di organizzare il consueto Paris Plages, un’iniziativa annuale. In questa occasione, a Parigi emergono diversi eventi ricreativi e sportivi, destinati ai turisti e ai cittadini. Quest’anno, segnato purtroppo dall’emergenza sanitaria, il programma dovrà necessariamente essere modificato. Al suo interno, però, gli appassionati di cinema troveranno il primo drive-in sull’acqua.

Il 18 luglio 2020, circa 150 parigini navigheranno nel Canal de l’Ourcq – un canale navigabile del bacino parigino – a bordo di ben 38 barche e si allineeranno davanti a uno schermo su cui sarà proiettato un film. Il distanziamento sociale sarà assicurato, visto che lo spazio a disposizione è notevole.

La prima pellicola proiettata sarà Le Grand Bain, diretta da di Gilles Lellouche. Questo film segue le vicende di un gruppo di uomini che, a causa dei fallimenti professionali e familiari, sono infelici. Ad un certo punto, entrano in una squadra di nuoto sincronizzato maschile. Con l’aiuto di due ex campionesse si alleneranno per partecipare ai campionati del mondo in Norvegia.

Il drive-in, come avevamo già detto in un precedente articolo, sta diventando sempre più comune dopo il Coronavirus, rinascendo in un po’ tutto il mondo. Quello di Parigi è forse uno tra quelli più particolari, nonché perfetto per il periodo estivo.