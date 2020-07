Mick Jagger in Toscana, il frontman dei Rolling Stones tra Castagneto Carducci e Bolgheri

Mick Jagger in Toscana: il frontman dei Rolling Stones potrebbe già essere stato avvistato in Italia. Questo è ciò che emerge in rete nella giornata odierna.

Si parla di avvistamenti tra Castagneto Carducci e Bolgheri ma non ci sono ancora foto della vacanza italiana di Mick Jagger.

Le uniche informazioni disponibili sono quelle divulgate da Il Tirreno nelle scorse settimane: la testata locale toscana aveva svelato i piani di Mick Jagger per il suo compleanno, da trascorrere in Italia a fine luglio.

La meta scelta per il soggiorno sembrerebbe essere una villa all’interno della tenuta Ornellaia di proprietà della famiglia Della Gherardesca, amici di Jagger ormai di vecchia data. Nonostante però in rete inizino ad emergere i primi commenti relativi ad ipotetici avvistamenti del cantante in regione mancano prove certe: nessuna foto si è ancora intravista.

Mick Jagger dovrebbe essere tuttavia in Italia e rimanerci almeno fino alla fine del mese di luglio. L’artista avrebbe deciso infatti di festeggiare il compleanno sotto il sole della Toscana: il 26 luglio spegnerà le sue 77 candeline.

Il soggiorno in Italia di Mick Jagger sembra essere però dovuto anche ad un altro motivo. L’artista sembra aver espresso il desiderio di lasciare momentaneamente gli Stadi Uniti per raggiungere la penisola nel suo post lockdown. Negli Stati Uniti, infatti, il contagio da Coronavirus ha numeri ben più superiori a quelli italiani e la pausa di Jagger nella penisola potrebbe voler essere un modo per ritrovare l’ispirazione in un’oasi felice.

Tra i motivi della visita in Italia, chiaramente anche l’intenzione di trascorrere le vacanze estive al mare. Nello specifico sono le acque della Toscana quelle scelte da Mick Jagger quest’anno.

Sui suoi spazi ufficiali tutto tace. Non ci sono aggiornamenti a proposito di suoi viaggi.