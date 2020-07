Un flirt tra Roberta Morise e Ignazio de Il Volo? Gli indizi corrono su Instagram

C’è un flirt tra Roberta Morise e Ignazio de Il Volo? Le voci sulle relazioni della conduttrice non si fermano: sono passati pochi mesi dai rumors su una presunta passione tra la Morise ed Eros Ramazzotti e nelle ultime ore si sono riaccesi i riflettori sulla vita privata del volto de I Fatti Vostri.

La soffiata arriva da Dagospia che in un articolo sostiene che tra Roberta Morise e Ignazio de Il Volo, all’anagrafe Ignazio Boschetto, ci sia del tenero. A dimostrarlo ci sarebbero due dettagli: il primo, secondo Dagospia, è l’avvistamento a fine giugno della coppia in Calabria, terra d’origine della conduttrice, più precisamente a Cirò Marina.

Il secondo è ancora caldo: nelle stories di Instagram Roberta Morise ha pubblicato un video in cui si vedono i ragazzi de Il Volo cantare Meravigliosa Creatura con Gianna Nannini e ha taggato l’account di Ignazio Boschetto aggiungendo: “Promessa mantenuta”.

Sui social delle parti interessate non sono ancora comparsi commenti né smentite e, soprattutto, non arrivano conferme. “Robertina ha una passione per i cantanti?“, chiede ironicamente Dagospia. Il contesto estivo è quello preferito dal gossip.

Ricordiamo, a tal proposito, i rumors di un flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi smentito dai diretti interessati, dal momento che si presumeva che il ballerino di Amici avesse tradito la ex fidanzata Belen Rodriguez proprio per la conduttrice televisiva.

Il nuovo oggetto della curiosità stimolata da Dagospia, ora, è il presunto flirt tra Roberta Morise e Ignazio de Il Volo. A far scatenare le voci di corridoio è proprio quel tag nelle stories di Instagram della Morise, che finora sui social non aveva ancora documentato alcun avvicinamento all’artista.

Per Dagospia quel video è la prova del presunto flirt tra Roberta Morise e Ignazio de Il Volo, una relazione che per il momento si consumerebbe nell’ombra e lontana dai riflettori.