Il documentario su Tiziano Ferro su Prime Video a novembre

Il documentario su Tiziano Ferro arriva a novembre su Amazon Prime Video. Lo annuncia l’artista stamattina sui social.

Ferro è il titolo del documentario su Tiziano Ferro, presentato e pubblicizzato da diversi mesi. Il documentario era atteso a giugno ma è poi stato posticipato a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.

Lo stesso Tiziano Ferro, quindi, aveva cominciato il posticipo spiegando che Ferro sarebbe uscito nel periodo autunnale. Ora, la conferma. Ferro ha una data di uscita ed è quella del 6 novembre.

Il documentario su Tiziano Ferro sarà disponibile per la visione in esclusiva su Amazon Prime Video, la sezione streaming di Amazon il cui accesso è riservato agli abbandonati Prime.

Dal 6 novembre, tra i contenuti visibili in esclusiva su Prime Video ci sarà anche il documentario su Tiziano Ferro che racconterà ogni passo del successo e della notorietà dell’artista di Latina.

Dai suoi esordi con Xdono al successo negli stadi fino al rilascio dell’ultimo disco di inediti, Accetto Miracoli; dai club italiani alle grandi arene internazionali, Ferro non ci concentrerà solo sul percorso artistico di Tiziano ma anche su quello umano dando la possibilità al pubblico di conoscere Tiziano Ferro in modo più intimo e profondo. Timori e gioie faranno parte di Ferro, emozioni indimenticabili e grandi dolori che hanno contribuito a rendere Tiziano l’artista stimato in tutto il mondo e pluripremiato che oggi conosciamo.