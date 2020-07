Torna X-Files su Rai4, non solo Prime Video: l’appuntamento con Mulder e Scully raddoppia

Arriva X-Files su Rai4 e Prime Video. Raddoppia l’appuntamento con gli agenti dell’FBI Fox Mulder e Dana Scully, che tornano ad appassionare i fan delle teorie fantascientifiche sul piccolo schermo e sulla piattaforma di Amazon.

Nel particolare, le dieci stagioni di X-Files (esclusa quindi l’ultima e i due film) sono disponibili su Prime Video a partire dal 7 luglio. La serie tv cult creata da Chris Carter è andata in onda dal 1993 al 2002; nel 2016 è stato realizzata una decima stagione, mentre l’undicesima (e al momento ultima) è stata prodotta nel 2018.

X-Files segue le indagini di due agenti dell’FBI incaricati di occuparsi di casi inspiegabili e non classificati; Fox Mulder crede fermamente nelle teorie ufologiche e sovrannaturali, una passione che ha sviluppato dopo il rapimento di sua sorella dodicenne avvenuto, secondo lui, per mezzo degli alieni. Dana Scully, al contrario, è scettica di fronte a tali teorie. Essendo medico e scienziato, utilizza le sue competenze scientifiche per screditare le bizzarre tesi del suo collega. In realtà, col passare del tempo, Scully dovrà ricredersi quando si troverà di fronte a fatti che metteranno in dubbio la sua fede nella scienza.

Nel corso degli anni, X-Files si è guadagnata il titolo di serie cult, dando vita a un vero e proprio fenomeno. Alcuni episodi presentano il cosiddetto “mostro della settimana”, mentre altri sono collegati tra loro tramite la mitologia della serie; in questi episodi infatti si concentrano sul tentativo di Mulder e Scully di svelare teorie del complotto che vedrebbero un’imminente invasione aliena. Tra le tematiche affrontate in X-Files, paranormale, creature leggendarie, mutazioni genetiche, percezioni extrasensoriali, psicocinesi, intelligenza artificiale, UFO e alieni.

L’appuntamento con X-Files su Prime Video è a partire da oggi 7 luglio, quando la piattaforma di Amazon rende disponibile le dieci stagioni della serie tv. Su Rai4, invece, X-Files arriverà dal 27 luglio. Dal lunedì al venerdì a partire dalle 11:05, il canale 21 manderà in onda due episodi. Al momento sembra che la programmazione italiana seguirà quella originale, trasmettendo tutte le stagioni della serie tv.

Nel cast di X-Files, David Duchovny nei panni di Fox Mulder; Gillian Anderson è Dana Scully; Robert Patrick è John Doggett; Annabeth Gish interpreta Monica Reyes; Mitch Pileggi è Walter Skinner; e William B. Davis nella parte de L’uomo che fuma.