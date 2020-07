Diodato al Teatro Antico di Taormina ad agosto, biglietti in prevendita

Diodato al Teatro Antico di Taormina: la data del concerto è quella del 5 agosto. Saranno a disposizione del pubblico posti a sedere numerati e nominali, la cui disposizione è stata effettuata nel pieno rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sanitaria.

Vincitore in carica del Festival di Sanremo con la canzone Fai Rumore, Diodato ha intrapreso una tournée estiva in alcune selezionate location della penisola, di rilevanza per load loro unicità. Il Teatro Antico di Taormina fa parte di queste, nelle quali Diodato si esibirà fino alla fine dell’estate.

Il concerto di Diodato in Sicilia inaugura l’edizione 2020 di Sotto il Vulcano, la rassegna di spettacoli dal vivo per la valorizzazione del territorio a cura di Sopra La Panca, in collaborazione con il Comune di Taormina, il Comune di Catania, il Comune di Zafferana Etnea, l’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, Puntoeacapo Srl e il sostegno di Parco dell’Etna, Fipe, AAT Associazione albergatori Taormina, Assomusica, Radio studio Centrale, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

“Torniamo a vivere, spensierati, torniamo alle emozioni, via tutti i fantasmi, cantiamo oltre ogni pezzo di stoffa che ci imbriglia le parole, torniamo alla normalità, emozioniamoci di nuovo e state certi che da noi si entra sani e si torna rinnovati. Grazie Antonio Diodato per averci dato il privilegio di organizzare un tuo concerto”, ha dichiarato il direttore artistico nella speranza di tornare al più presto ad una piena normalità. Intanto, il concerto di Diodato si terrà nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in tema di distanziamento sociale con posti a sedere numerati e assegnati che sarà obbligatorio occupare in base al biglietto acquistato.

I biglietti per il concerto di Diodato al Teatro Antico di Taormina saranno a breve disponibili per l’acquisto.

La tournée estiva di Diodato è iniziata il 4 luglio dalla Valle d’Aosta con un’esibizione a oltre 2 mila metri di altitudine al Musicastelle Outdoor.

Il 25/26/27 luglio Diodato sarà alla Cavea – Auditorium Parco della Musica di Roma e il 4 agosto si terrà un concerto all’alba all’Indiegeno Fest – Teatro di Tindari. Il 5 agosto si esibirà al Teatro Antico di Taormina, prima della data del 15 agosto al Cinzella Festival, Grottaglie (TA).