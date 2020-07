Prima del previsto la presentazione del Samsung Galaxy Note 20: nuova data

Potrebbe esserci prima del previsto la presentazione ufficiale del tanto atteso Samsung Galaxy Note 20, almeno stando alle informazioni che abbiamo raccolto oggi 5 luglio per tutti coloro che stanno aspettando una nuova mossa da parte del produttore coreano. A pochi giorni di distanza dal nostro ultimo report in merito, con cui abbiamo provato a scoprire alcune tra le caratteristiche più interessanti che potrebbero interessare il prossimo top di gamma Android del 2020, tocca prendere atto delle intenzioni aziendali in termini di marketing.

A quanto pare, infatti, l’appuntamento con la presentazione ufficiale del Samsung Galaxy Note 20 ci sarà prima del previsto. Basti pensare a quanto affermato oggi sui social, per la precisione tramite Twitter, da una fonte autorevole come Ice Universe. A suoi dire, infatti, il primo contatto reale con il tanto atteso dispositivo Android potrebbe esserci il prossimo 5 agosto. Esattamente un mese di attesa, con il produttore coreano assolutamente non condizionato dalla pandemia da Covid-19 in termini di tabella di marcia.

Le ultime informazioni sul Samsung Galaxy Note 20

La fonte appena menzionata non ha citato in modo esplicito il Samsung Galaxy Note 20, ma parlando di “TheNextGalaxy” il riferimento appare scontato. Anzi, rispetto a quanto abbiamo osservato negli ultimi anni coi suoi predecessori, siamo addirittura in anticipo rispetto agli standard di questo produttore. Segnale, questo, sul fatto che progettazione e realizzazione erano a buon punto ancor prima dell’arrivo del Coronavirus in giro per il mondo.

Staremo a vedere nelle prossime settimane se Samsung sarà in grado o meno di rispettare una tabella di marcia simile con il suo Samsung Galaxy Note 20, o se in alternativa dovremo attendere più del previsto per poterlo testare una volta per tutte. Cosa ne pensate? I tempi sono ormai maturi per la sua presentazione ufficiale? Fateci sapere qui di seguito.