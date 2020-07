Primi slittamenti per riapertura scuole a settembre e linee guida: il caso Puglia

Continua a tenere banco in Italia la questione relativa alla riapertura scuole a settembre 2020, considerando il fatto che ci sono ancora tanti nodi da sciogliere. Rispetto a quanto appreso a fine giugno, come riportato con il nostro articolo sul tema, bisogna tenere a mente tutte le ultime indicazioni trapelate oggi 3 luglio. La premessa è d’obbligo, considerando il fatto che qualsiasi ragionamento potrebbe essere rimodulato in modo più o meno significativo a seconda dell’andamento della curva epidemiologica.

Come stanno le cose? Le ultime precisazioni del Ministro Azzolina evidenziano la ferma volontà di garantire effettivamente la riapertura scuole a settembre, con due punti fermi: l’utilizzo della mascherina, che tuttavia non sarà necessaria per i più piccoli con ogni probabilità, oltre alla necessità di assicurare almeno un metro di distanza tra gli alunni. Proprio su questo punto c’è grande fiducia da parte del ministro, che ha confermato la propensione a dotare le scuole dei banchi più idonei e moderni sotto questo punto di vista.

La riapertura scuole a settembre 2020 slitta già in Puglia

Insomma, sulla carta tutto sembrerebbe andare per il verso giusto, ma proprio in queste sono emerse le prime notizie a proposito di un primo slittamento relativo alla riapertura scuole a settembre 2020. Se da un lato abbiamo regioni come Lombardia, Lazio, Basilicata e Valle d’Aosta che hanno confermato la data del 14 settembre, allo stesso ieri in Puglia è stato deciso di dare il via alle danze a partire dal 24 settembre. Possibile che, per svariati motivi, altre realtà seguano l’esempio, con date successive a quelle previste.

Basti pensare al caso della Campania, dove la riapertura scuole dovrebbe essere prevista come in Puglia tra il 23 ed il 24 settembre. Scelte che vanno in direzione opposta, dunque, rispetto a quanto auspicato da Azzolina. Staremo a vedere come andranno le cose.