Temptation Island 2020 al via oggi su Canale5: i tentatori e le coppie della nuova edizione

Siete ancora alla ricerca di notizie su Temptation Island 2020? A poche ore dal debutto della nuova edizione del reality estivo di Canale5 non possiamo far altro che mettere insieme tutto quello che c’è da sapere per arrivare preparati all’evento. Alla conduzione troveremo ancora Filippo Bisciglia. Nonostante il brutto litigio avuto con Maria de Filippi ad Amici Celebrities e le voci che lo volevano fuori dalla rosa dei preferiti della conduttrice, il giovane ex gieffino, tornerà anche quest’anno a consolare le coppie, a mostrare loro dei video e cercare di tenere le redini di vip e non.

Le coppie di Temptation Island 2020 sono sei, due vip e quattro no. Della prima “categoria” fanno parte Antonella Elia e Pietro Dalle Piane (reduci dalla popolarità e dalle polemiche dell’ultimo Grande Fratello Vip) e Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Entrambe le coppie sono pronte a mettere alla prova il loro rapporto sperando che prenda una piega diversa.

Altra storia per le coppie non vip che tra poca libertà e corna già perdonate, promettono scintille già a partire dalla prima puntata di questa sera. La prima coppia è formata da Valeria, 27 anni, e Ciavy, 35 anni, insieme da ben oltre 4 anni. Lui tiene molto alla sua libertà e continua a rimandare la convivenza e così Valeria lo metterà alla prova per capire che direzione potrà prendere il loro rapporto. Secondo i primi rumors sembra che sia già successo qualcosa e che possa essere proprio la loro la prima coppia a scoppiare e lasciare il programma.

La seconda è quella formata da Antonio, 33 anni, e Annamaria, 43 anni, in arrivo dalla Campania. Lui ama le donne e ha fatto dei piccoli errori e lei lo perdona sempre perché lei ha paura di rimanere da sola. Lui vuole dimostrarle di aver messo la testa al proprio posto ma lei vuole le prove ed è per questo che lo ha portato a Temptation Island 2020.

La terza è quella formata da Anna, 37 anni e Andrea, 27 anni e sono fidanzati da due anni. Lui andrebbe subito a convivere con lei mentre lei vorrebbe una famiglia, un matrimonio e questo dipende dall’età. Lui vuole farle capire che la ama ma lei ha paura di lasciarsi andare e di fare un passo più lungo della gamba: “Questa cosa mi spaventa e mi fa fare un passo indietro e dire ‘forse sto perdendo tempo’”. Ecco il loro video di presentazione:

Infine, la quarta e ultima coppia, ovvero quella formata da Alessandro e Sofia, 30 anni, stanno insieme da oltre 4 anni. Alessandro è pronto a mettere alla prova la sua fidanzata “come un’ultima spiaggia”, lui si è innamorato subito di lei ma quando sono iniziati i tira e molla, lei lo ha tradito con un’altra. Sofia ha intenzione di capire se il loro è un rapporto malato mentre lui vuole riconquistare al fiducia persa. Come andrà a finire?

Bocche cucite sui tentatori a parte Alessandro Basciano che, a quanto pare, sarà tra i maschietti che più susciteranno interesse tra le fidanzate. Il suo sarà un futuro da tronista?