Cast e personaggi di Deception su TopCrime, torna in onda la serie sull’illusionista dell’FBI

TopCrime dedica la programmazione del martedì sera alla magia: dal 30 giugno torna in onda in replica Deception, il procedural già trasmesso dalla stessa rete a settembre 2019.

Si tratta di una serie di ABC che ha avuto una sola stagione, approdata in Italia prima su Premium Crime e poi su TopCrime lo scorso anno, in prima visione in chiaro.

Da martedì 30 giugno il canale 39 del digitale terrestre riprogramma l’intera prima stagione di Deception, serie ideata da Chris Fedak e incentrata sulla storia del primo illusionista che diventa un consulente esterno per l’FBI nelle indagini su crimini apparentemente inspiegabili.

Jack Cutmore-Scott interpreta il protagonista di Deception Cameron Black, illusionista di Las Vegas detto “Black”, e il suo gemello Jonathan Black. Ilfenesh Hadera interpreta Kay Daniels, un’agente speciale dell’FBI operosa e scrupolosa, che fa squadra col mago per indagare su strani delitti. Lenora Crichlow interpreta Dina Clark, produttrice e truccatrice del mago, Justin Chon è nella serie nel ruolo di Jordan Kwon, un mago di strada che lavora nella squadra di Black, Amaury Nolasco recita nei panni di Mike Alvarez, un classico agente dell’FBI segretamente appassionato di magia, mentre Laila Robins è nel ruolo di Deakins, un agente speciale dell’FBI e comandante dell’unità di Daniels e Alvarez. Infine, Vinnie Jones interpreta Gunter Gastafsen, noto come “il più grande costruttore di illusioni del mondo“.

Ecco le trame dei primi due episodi di Deception.

Il Gemello Segreto

Cameron Black è un mago di grande successo. Con il suo staff, composto da Dina, la sua produttrice, Gunter e Jordan, esperti di effetti speciali, allestisce spettacoli strepitosi in cui è capace di scomparire, ma un evento pone fine alla sua carriera….

Prospettiva Forzata

Un giovane uccide un uomo spruzzandogli del veleno da una pistola ad acqua. Crede di essere in un reality, ma è stato ingannato dalla mafia russa per far fuori inconsapevolmente due pentiti.

La serie è stata un discreto successo in Francia e Germania, dove è diventata una delle più viste della stagione nel 2018, ma non è stata rinnovata da ABC per ulteriori stagioni. La prima ed unica stagione di Deception è composta da 13 episodi, che TopCrime trasmette a due per sera a partire dal 30 giugno in prima serata.