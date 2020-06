Risponde presente l’iPhone 11 da 128 GB: nuovo calo del prezzo su Amazon

Arrivano ottimi segnali in queste ore da Amazon per gli utenti che da tempo stanno valutando la possibilità di acquistare un iPhone 11 da 128 GB, alla luce di una nuova promozione con la qualche ci si potrà portare a casa il dispositivo ad un prezzo davvero interessante. Sempre più utenti che monitorano con attenzione le offerte del mondo Apple hanno necessità di importanti spazi di archiviazione, motivo per il quale ritengo importante tornare su una promozione ora rilanciata nello store.

Il nuovo prezzo più basso per iPhone 11 da 128 GB su Amazon

Qual è il prezzo attualmente più basso relativo all’acquisto di un iPhone 11 da 128 GB? Focalizzandoci sui siti ecommerce più noti al pubblico, la promozione disponibile oggi 29 giugno su Amazon è di gran lunga la più interessante. La variante di colore rosso, infatti, può essere acquistata nuovamente con una spesa pari a 779 euro. Si tratta della medesima offerta che abbiamo trattato alcune settimane fa e che, a quanto pare, ottenne ottimi riscontri qui in Italia.

Proprio la campagna che è stata concepita da Amazon ad inizio giugno ci insegna che l’offerta di oggi per iPhone 11 da 128 GB potrebbe durare molto poco. Nonostante la versione rossa del device non sia stata la più venduta in questi mesi, c’è un sensibile risparmio rispetto alle altre varianti. Per questa ragione, nel caso in cui abbiate messo nel mirino questo prodotto, fate molta attenzione ai tempi e alla disponibilità.

Sarà interessante capire come offerte del genere riusciranno a dare una spinta ulteriore alla mela morsicata, in termini di vendite per il top di gamma 2019. A voi convince la nuova promozione di Amazon per gli utenti che sono interessati ad un iPhone 11 da 128 GB? Fatecelo sapere con un commento qui di seguito.