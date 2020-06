Il pensiero di Tiziano Ferro per la Sicilia sulle note di TVM (Ti Voglio Male)

Il pensiero di Tiziano Ferro per la Sicilia è sui social con il video live di una sua esibizione sulle note di TVM (Ti Voglio Male). Non è tra i brani più conosciuti di Tiziano Ferro ma è quello che ha scritto pensando proprio alla Sicilia, alla quale rivolge il suo sguardo oggi.

“Guardare la Sicilia al riverbero del sole”, canta l’artista in TVM (Ti Voglio Male), brano contenuto nell’album L’Amore è Una Cosa Semplice e mai rilasciato come singolo. TVM live faceva parte del momento Bossanova che Tiziano Ferro regalava ai fan a metà concerto, avanzando verso il termine della passerella per alcuni pezzi in acustico.

Oggi sarebbe dovuto essere in Sicilia, in concerto allo Stadio San Filippo di Messina. Lo show, al pari di tutti quelli dello stesso tour e di tutti i concerti – di artisti italiani ed internazionali – in programma nelle grandi location, è stato rimandato al prossimo anno.

Tiziano Ferro non ha ancora annunciato le date di recupero dei suoi spettacoli che, ormai è certo, non si terranno prima della primavera del 2021, nelle stesse location. I biglietti rimarranno validi per le relative nuove date.

“Oggi saremmo stati tutti li, sotto il sole rigenerante di questa meravigliosa terra”, scrive Tiziano Ferro sui social, che assicura di essere pronto per il prossimo anno mentre invita la regione a riprendersi, come tutte le altre, da questo 2020 funesto.



“Ma l’anno prossimo non ci ferma nessuno. Cara Sicilia, riprenditi anche tu da questo 2020 con il tuo coraggio, la tua forza e la tua luce immensa!”

A proposito del concerto di Tiziano Ferro in Sicilia, si vocifera un possibile recupero della data in uno stadio diverso, a causa di difficoltà organizzative. La data in Sicilia è da considerarsi confermata, tuttavia potrebbe tenersi in una città diversa da Messina.

Ne sapremo di più a breve.