A che ora esce Dark 3 su Netflix? Come vedere in streaming l’ultimo capitolo della serie

A che ora esce Dark 3 su Netflix? È arrivato il momento di chiederselo visto che oggi, 27 giugno, è il giorno previsto per il rilascio degli ultimi episodi della serie che ha conquistato gli utenti della piattaforma streaming in tutto il mondo. Proprio come previsto dalla serie, l’inizio dell’ultimo ciclo e l’arrivo dell’apocalisse coincide con il giorno scelto per la messa in onda dei nuovi episodi e tutti sono pronti a capire come termineranno le avventure di Jonas Kanhwald e soci quando ci ritroveremo immersi di nuovo nella piccola cittadina tedesca di Winden ma, questa volta, in una realtà alternativa.

Loop, viaggi temporali e paradossi spazio tempi dovranno essere riscritti alla luce di quello che è successo nel finale della seconda stagione ovvero l’arrivo di una Martha alternativa pronta a portare via Jonas non in un altro tempo ma in un altro spazio, uno parallelo dove, a quanto pare, succede la stessa cosa. Il ciclo temporale che si ripete, però, questa volta vede proprio Martha nei panni della viaggiatrice ma a quale costo?

Ecco il trailer della serie:

Lo scopriremo tra poco visto che Dark 3 su Netflix sarà disponibile dalle 9.00 con tutti gli episodi della terza e ultima stagione riprendendo proprio da questo viaggio che vede protagonisti Jonas e la Martha alternativa. Una volta risposto alla domanda “a che ora esce Dark 3 su Netflix” possiamo guardare oltre e capire come vedere in streaming gli otto episodi che compongono la stagione.

A quanto pare la durata dei primi 7 sarà di 45 minuti ma il finale arriverà a 68, una lunga maratona che ci terrà impegnati per quasi otto ore nella giornata di oggi o, se volete, nel week end.

Dark 3 si potrà guardare su Netflix in streaming su smartphone e tablet oppure usando la versione web da PC o semplicemente l’applicazione disponibile per le Smart Tv anche via decoder di Sky. Per guardare i nuovi episodi basta accedere all’app o alla piattaforma e dare il via alla riproduzione. Non c’è bisogno di dire che sulla piattaforma sono disponibili anche le prime due stagioni e chi non le ha ancora viste potrà recuperarle prima di vedere la terza.

La lingua originale di Dark 3 è il tedesco, ma è disponibile il doppiaggio in italiano così come i sottotitoli per chi preferisce sentire le voci originali degli attori. Non ci resta che augurarvi un buon viaggio… nel tempo e nello spazio.