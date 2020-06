Miglior album di Rap italiano: la classifica 2020

Il rap italiano è riuscito come pochi altri a trovare la sua identità nel corso degli anni, mostrandosi in grado di allontanarsi dalle origini americane per trattare tematiche più affini alla nostra realtà. Col tempo il ricambio generazionale è stato forte, tuttavia alcuni artisti sono riusciti a rinnovarsi, confermandosi ancora oggi tra i nomi più richiesti e seguiti. Scegliere i migliori album di rap italiano è difficile, genera spesso accese discussioni e polemiche, per questo motivo la nostra classifica non pretende di essere una lista assoluta, ma propone alcuni dei dischi da non perdere per gli appassionati del genere.

La classifica dei migliori album di rap italiano

Dai nomi storici del panorama rap italiano alle nuove leve di oggi, negli ultimi 30 anni sono stati pubblicati tantissimi album, ma soltanto alcuni meritano di far parte di una collezione. Ecco alcuni dei titoli da acquistare assolutamente.

Mi Fist – Club Dogo

Considerati nel settore come uno di gruppi rap italiani più importanti degli ultimi anni, i Club Dogo hanno realizzato uno dei migliori album rap di sempre, Mi Fist. Lanciato nel 2013 dal collettivo formato da Gué Pequeno, Jake La Furia e il dj e produttore Don Joe, Mi Fist è il primo lavoro dei Club Dogo, un disco iconico e poderoso al qual seguiranno altri 6 album in studio. L’ultimo disco arriva nel 2014 con il profetico titolo Non siamo più quelli di Mi Fist, infatti dal 2011 ognuno dei partecipanti ha avviato la sua carriera solista.

Mi Fist è senza dubbio uno dei migliori album dei Club Dogo, un vero classico del rap italiano, in cui si notano evidenti influenze del gangsta rap americano, ma dove emergono anche i temi sociali della versione italiana del rap di denuncia e di protesta. Dopo aver abbandonato il duo delle Sacre Scuole, gli mc propongono collaborazioni importanti come quelle di Lamaislam e Aken. Tra i pezzi da ricordare ci sono sicuramente brani come Vida Loca e Tana 2000.

Classe 73 – Bassi Maestro

Il re dell’hip hop made in Italy è per molti addetti ai lavori Bassi Maestro, il quale si propone nel 2003 con l’album Classe 73, in grado di confermarsi ancora oggi come uno dei migliori dischi di rap italiano. All’interno troviamo 16 brani per un totale di quasi 50 minuti di vero rap/hip hop, con alcune collaborazioni degne di nota come le partecipazioni di Shocca, Zampa, Ape, Dj Zeta e Hakeem. Il lavoro offre un assaggio del flow di Bassi Maestro, in cui si inseriscono le rime del rapper tra versi pungenti e un pizzico di ironia.

Tra le tracce più potenti ci sono Giorni Matti, in cui lo stesso Bassi diventa anche produttore, oppure Cosa Succede che verrà suonata ad ogni festa rap che si rispetti, mentre Tu Lo Sai è un pezzo che colpisce senza mezze misure. Simpatica anche la traccia 1/2/3 pt 2, dove il loop ricorda lo stile dei videogiochi anni ottanta, per una musica perfetta per i nostalgici. Bassi Maestro ha iniziato la sua carriera nel 1987, perciò non stupisce la maturità di questo disco, altrimenti per ascoltare qualcosa di più recente è possibile acquistare l’album Mia Maestà uscito nel 2017.

Scienza Doppia H – Colle Der Fomento

Nel 1999 esce il secondo album dei Colle Der Fomento, collettivo di rapper romani che dà alla luce Scienza Doppia H. Questo straordinario lavoro è un omaggio all’hip hop, infatti la doppia H del titolo sta ad indicare questo genere così travolgente arrivato dagli Stati Uniti. Il trio di rapper lo fa suo, trovando una strada inedita e originale per mischiare il flow americano con le influenze musicali italiane e i temi sociali del nostro Paese. Senza mezzi termini Scienza Doppia H è uno dei migliori lavori di Ice One, Danno e Masito Fresco.

Arrivato dopo il disco Odio Pieno, con il quale il nome dei Colle Der Fomento inizia a circolare e diventa noto anche al grande pubblico fuori dalla scena rap, questo album è rispecchia tutta la romanità del gruppo, con tantissimi elementi perfettamente combinati tra loro. Scienza Doppia H è il disco della conferma, l’ultimo ad uscire con una grande etichetta e dopo il quale arriverà l’addio di Ice One, al posto del quale si inserirà Dj Baro. Due brani vengono proposti anche in videoclip, Il Cielo su Roma e Vita, senza dimenticare l’energica Toro Scatenato.

Neffa e i Messaggeri della Dopa – Neffa

Neffa è senza dubbio un personaggio controverso nel panorama del rap italiano, soprattutto per quanto riguarda la seconda parte della sua carriera. Ciò che è impossibile contestare è il periodo artistico che va dal 1992 al 1995, in cui cresce musicalmente grazie soprattutto all’amicizia con Deda. Primo album solista del rapper campano, Neffa e i Messaggeri della Dopa esce nel 1996, con l’intento di riunire un gruppo di artisti rappresentativi di quel momento storico fondamentale per il rap tricolore.

L’obiettivo di Neffa è ricordare che il rap è molto di più di un semplice intrattenimento per adolescenti, per questo motivo mette insieme esponenti importanti della scena rap di quegli anni. Le collaborazioni sono tantissime, con nomi del calibro di Esa, Phase II, Kaos, Storyteller, Dre Love e Dj Lugi soltanto per citarne alcune. Brano iconico è naturalmente l’hit Aspettando il Sole, tuttavia i puri del rap ricordano questo disco per altre tracce, come il capolavoro assoluto In Linea, l’emozionante Solo un Altro Giorno e Puoi Sentire il Funk realizzata con Dre Love.

Turbe Giovanili – Fabri Fibra

A 18 anni dalla sua uscita, Turbe Giovanili rimane uno degli album di Fabri Fibra più belli della sua carriera, con il quale il rapper italiano offre 17 tracce di vero e puro hip hop. Da Senigallia alla conquista della scena rap nazionale, fino alla pubblicazione dell’album Fenomeno nel 2017, Fabri Fibra si fa portavoce dei disagi di migliaia di persone, trattando temi scomodi e complessi con le sue rime taglienti, dalle droghe alla vita di strada, argomenti che rimangono sempre fuori dai riflettori dei mass media e dell’opinione pubblica.

Il disco Turbe Giovanili viene prodotto da Neffa, ed è la prima avventura solista del rapper, in cui compaiono brani splendidi come la romantica Come Te, la bizzarra ed eccentrica Mi Stai Sul Cazzo, la ritmata Fuori Norma in cui emerge l’influenza di Neffa e la cosmopolita In Quanti. Nel 2019, dopo 17 anni di attesa, questo lavoro di Fabri Fibra è diventato disco d’oro, una certificazione che dimostra come la musica del rapper sia riuscita a confermarsi negli anni uscendo dai limiti del tempo.

Status – Marracash

Pubblicato a fine gennaio 2015, uno dei migliori dischi di rap italiano più recenti è sicuramente Status di Marracash. Con questo lavoro il King del Rap si è dimostrato ancora una volta all’altezza della sua fama, offrendo 75 minuti di grande rap, pensieri messi a nudo e 18 tracce che scorrono via rapidamente. La raffica di parole di Marracash è quella classica alla quale ci ha ormai abituati, con una prova in questo disco di tutta la tecnica che il rapper milanese possiede, un aspetto al di là dei gusti personali sui suoi beat.

Tante le sperimentazioni all’interno, alcune delle quali mostrano il coraggio e la maturità di Marracash, che non ha paura di proporre Tiziano Ferro insieme a Drake. Tra le collaborazioni ci sono Achille Lauro, Gué Pequeno, Fabri Fibra e Salmo, per un lavoro a tratti difficile da ascoltare a volte invece scorrevole come un disco pop. All’interno di Status, ovviamente uno dei migliori album di Marracash, ci sono tracce di puro rap come Don, A Volte Esagero e Bruce Willis, con brani più accessibili anche al grande pubblico come Senza un Posto nel Mondo con Tiziano Ferro.

Nessuno – J-Ax

Uno degli album di J-Ax e degli Articoli 31 più famosi e apprezzati di sempre è Nessuno, un disco rap/hip hop in cui emerge tutta la forza giovanile del rapper milanese. Chiaramente il gruppo divide gli appassionati del genere, spaccando il pubblico che ha opinioni contrastanti sugli Articolo 31 e su J-Ax, con persone che li considerano degli intrattenitori e altri dei veri idoli. Tuttavia è innegabile che il disco Nessuno uscito nel 1998 è un album fedele ai canoni classici dell’hip hop, rivisitato in chiave italiana e soprattutto con lo stile inconfondibile della crew.

Questo lavoro arriva dopo il grande successo di Così Com’è, che li lancia verso la notorietà rendendoli famosi come pochi altri nel settore. J-Ax non brilla per la tecnica da rapper né per la voce, ma riesce a proporre uno stile unico e una forza che si manifesta soprattutto quando è sul palco. Questo connubio emerge in tracce come La Rinascita, un brano energico molto incisivo, oppure in La Fidanzata dove viene fuori tutto il lato umoristico degli Articolo 31. Il pezzo migliore è probabilmente Nessuno, la titletrack rabbiosa e dura più significativa dell’interno album.

Midnite – Salmo

Il miglior rap italiano di nuova generazione è Midnite, un disco uscito nel 2013 e un punto di riferimento tra i migliori album di Salmo. Si tratta di un’artista unico, un rapper che sfugge ai canoni classici del genere, con la sua voce bassa e contaminazioni che vanno dal drum’n’bass al dubstep. Salmo è un personaggio veramente interessante, uno dei pochi in grado di creare uno stile originale nel panorama del rap italiano, che riconosci subito non appena attacca con le sue rime graffianti.

Con Midnite arriva il terzo album di Salmo, all’interno del quale troviamo 13 tracce con il singolo Russell Crowe lanciato per promuovere il disco. Il rapper sardo si dimostra più riflessivo rispetto ai dischi degli esordi, sebbene non mancano i brani energici e aggressivi come Killer Game e Rob Zombie, ai quali fanno da contrasto i più lenti Faraway e Ordinaria Follia. In questo lavoro Salmo non delude, con le sue rime taglienti e tanti spunti di riflessione sulla nostra società, non senza una certa ironia.

No Comment – Nitro

La Machete Empire Records lancia nel 2018 No Comment, uno dei migliori album di Nitro, il rapper veneto che dichiarava nelle sue prime interviste di scrivere sempre che veniva da un paesino di 8 mila abitanti. Sicuramente adesso non deve più prendere l’auto per andare a comprare un disco, infatti è uno dei nomi più noti della nuova scena del rap italiano. Con No Comment Nitro realizza 40 minuti di musica potente, con 13 tracce in cui le collaborazioni sono spontanee e volontarie, come ha affermato lo stesso rapper in più occasioni.

Il disco è il lavoro della conferma, come spesso avviene con il terzo album di un artista, in cui compaiono le partecipazioni di Salmo, Lazza, Madman e Dani Faiv. I brani più duri per gli appassionati del genere rap hardcore sono Chairaggione, in cui sorge la polemica con i fan, N.V.M.L in cui il rapper si avvicina al trap, oppure Ok Corral dove emerge l’incredibile beat di Madman. Nel complesso Nitro è uno degli esponenti del panorama rap italiano più tecnici del momento, soprattutto nella sua capacità unica di rendere chiara ogni singola parola.

Booriana – En?gma

Considerato da molti esperti il miglior album rap italiano 2019, Booriana di En?gma è sicuramente una pietra miliare del genere, un lavoro incredibile in grado di risultare all’altezza del capolavoro Indaco, disco di En?gma uscito nel 2016. Il rapper sardo classe ’88 inizia la sua carriera nel 2008, pubblicando fino ad oggi 6 album, tra cui il suo disco di esordio Coma del 2011, mentre nel 2014 esce il suo secondo lavoro, Foga, con le partecipazioni di Nitro, Salmo e Bassi Maestro, con tantissimi progetti legati a Machete.

L’album Booriana del 2019 è il sesto disco di En?gma, un lavoro con il quale il rapper riesce a rinnovare il suo sound, vincendo la dura lotta con il ricambio generazionale. Da sottolineare l’eclettico brano Pensieri Nomadi, in cui l’artista collabora con Shade, la potente Misunderstanding dove il rapper parla di politica con il suo approccio ruvido un po’ old school, oltre a Indifesi che usa per riflettere sul tema dell’immigrazione immedesimandosi in un migrante.

