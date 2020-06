Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani in Una Vita Da Bomber: testo e video con Costanza Caracciolo

Esce oggi Una Vita Da Bomber, accompagnato dal relativo video ufficiale. Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani si danno al canto, ma solo per un esperimento estivo perfettamente riuscito.

Bobo Vieri: “Un vero bomber lo si è sia in campo che nella vita”;

Nicola Ventola: “Cantare? Per me è il sogno di una vita”;

Lele Adani: “La musica e il calcio sono di tutti. Il senso profondo che li anima è la libertà”.

I tre ex compagni di squadra hanno intrattenuto fan e tifosi durante il periodo di isolamento dovuto al Coronavirus attraverso dirette sui social.

I loro ricordi e gli aneddoti legati al mondo del calcio sono sfociati in una canzone. Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani sono amici da una vita e hanno condiviso anche il campo da calcio. Tornano insieme eccezionalmente per il periodo estivo con una canzone: Una Vita Da Bomber è disponibile da oggi, 26 giugno, scritta da Piero Romitelli, Tony Maiello, Vincenzo Colella e prodotta da Bobo Vieri.

Nicola Ventola è la voce principale e Lele Adani si cimenta nelle frasi tipicamente sudamericane con le quali lega il mondo della musica al mondo del calcio.

Il singolo è accompagnato da un video girato in Toscana e diretto da Fabrizio Conte. Protagonisti principali i tre ex calciatori insieme a Costanza Caracciolo. L’inizio richiama il noto cult L’Allenatore Nel Pallone: Lele Adani spiega ad una squadra di ragazze, con tanto di lavagna tipica degli allenatori di calcio, le tattiche di gioco. Tutto fa pensare ad un pre-partita incandescente, ma alla fine di incandescente c’è una travolgente festa in piscina con Bobo Vieri in veste di dj alla consolle, Nicola Ventola e Lele Adani animatori e Costanza Caracciolo General Manager della squadra.

Una Vita Da Bomber: testo, audio e video