Esplode Non Mi Basta Più, nuovo singolo di Baby K e Chiara Ferragni per un’estate iconica (audio e testo)

Il nuovo singolo di Baby K e Chiara Ferragni è finalmente disponibile. Dopo giorni di indiscrezioni, le due icone del glam rilasciano Non Mi Basta Più, già utilizzata come colonna sonora dello spot di un noto prodotto per capelli.

Sarà un’estate iconica, come promettono le due star, che hanno dato vita a una coppia inedita nel mondo della musica e dei social. Il loro primo prodotto è un singolo, il cui titolo è stato svelato attraverso uno spoiler che è stato inserito all’interno dello spot.

Baby K torna quindi ad agguantare la rotazione radiofonica estiva con un nuovo singolo, che dà un seguito naturale a Buenos Aires, con il quale era tornata in radio appena prima del lockdown imposto per il contenimento del contagio da Coronavirus.

Il video dedicato al singolo non è ancora stato rilasciato, ma secondo le ultime indiscrezioni arrivate da Chiara Ferragni dovrebbe arrivare nel mese di luglio. Intanto, lo spot che le vede protagoniste è già in tv da qualche giorno.

Per Baby K, rinizia la stagione discografica con un nuovo singolo che si candida a essere il nuovo tormentone dell’estate. D’altro canto, non ci si poteva aspettare altrimenti: da molti anni, la rapper di Voglio Ballare Con Te è la regina incontrastata della rotazione radiofonica estiva, a cominciare dal successo incredibile di Roma-Bangkok.

Nonostante la parentesi musicale, Chiara Ferragni continua la sua attività di influencer che non ha interrotto durante la quarantena. Tra le ultime uscite curiose, anche un divertente spot per un prodotto anticalcare che la Ferragni utilizzerebbe per fare le pulizie di casa. Nei giorni scorsi, l’influencer milanese è tornata al centro della cronaca per le foto fatte all’interno della Cappella Sistina, che ha visitato con suo marito Fedez. La scelta di scattare alcune foto non è però piaciuta ai followers, che li hanno attaccati duramente per aver infranto le regole.

Chiara, è arrivato il momento.

Attiviamo il piano?

Confermato. Ci aspettano.

Operazione avviata, vai con la hit!

Finestre nella chat

coi sogni dei pascià

lo chiederò all’estate

non fare la stupida

se la felicità

è un bicchiere a metà

stasera mi ci tuffo mentre cerchi nelle app

non vado sotto vado on top

prima è vai e poi è stop

dolce amaro curasao

già mi avevi al primo ciao (ciao!)

tu fra queste bambole sembri Ken

ti ho in testa come Pantene

sei una ruota da lunedì fino al weekend

Non temo temo più le onde

sto già in alto mare

se mi dai solo un goccio che rimando a fare

ti dico ok una volta

poi dico che è finita

ma dopo questa notte nulla è come prima

Non mi basta più, e non ti passa più

ne voglio ancora, ancora

non mi basta più, non mi basta più

e non ti passa più

ne voglio ancora, ancora

non mi basta più

Frena, suave suavecito

il cuore è a dieta

tu hai appetito,

il corpo dice ciò che non dico

Questo è il pezzo mio preferito!

Ragione o sentimento

rispondi baby c’è tempo

su un tetto ballando lento

come bandiere al vento

dammi il finale tanto noi siamo già il film

sullo sfondo c'è una canzone, fa così

Non temo temo più le onde

sto già in alto mare

se mi dai solo un goccio che rimando a fare

ti dico ok una volta

poi dico che è finita

ma dopo questa notte nulla è come prima

Non mi basta più, e non ti passa più

ne voglio ancora, ancora

non mi basta più, non mi basta più

e non ti passa più

ne voglio ancora, ancora

non mi basta più

Si alzano le onde

rimango ad aspettare

che il sole all’orizzonte

scende dalle sue scale

la vita in una notte

dimmi che male c’è

una notte e poi son due

e non c’è due senza tre

Non temo temo più le onde

sto già in alto mare

se mi dai solo un goccio che rimando a fare

ti dico ok una volta

poi dico che è finita

ma dopo questa notte nulla è come prima

Non mi basta più, e non ti passa più

ne voglio ancora, ancora

non mi basta più, non mi basta più

e non ti passa più

ne voglio ancora, ancora

non mi basta più

Non c’è due senza tre

non c’è due senza tre

non c’è due senza tre

senza te, te, te

Altro giro!

Non mi basta