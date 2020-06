Alessandro Borghese e 4 Ristoranti nella Lunigiana a caccia di sgabei: anticipazioni e location ultima puntata 25 giugno

Dopo la movimentata puntata andata in scena nel Cilento la settimana scorsa, oggi Alessandro Borghese e 4 Ristoranti si preparano a chiudere con il botto alla ricerca dei migliori sgabei e il miglior ristoranti di un borgo della Lunigiana. Sarà questa la decima e ultima tappa di questo stagione del programma prodotto da Sky e realizzato da Banijay Italia, che oggi, giovedì 25 giugno, su Sky e NOW TV, assegnerà l’ultimo assegno di 5000 euro al ristorante che ne uscirà vincente.

La terra di confine tra Liguria e Toscana farà da location per quest’ultima battaglia in cui 4 ristoratori si prenderanno a colpi di voti da 0 a 10 giudicando il menù, il conto, il servizio e la location dei propri rivali sperando di spuntarla soprattutto con il voto di Alessandro Borghese, destinato a cambiare le carte in tavola nel finale assegnando anche i punti oggetto di bonus sono gli sgabei, un tipo di pasta lievitata che si può usare come pane o per accompagnare salumi e formaggi.

In zona sono tipici i piatti “curiosi” e dal sapore antico come i panigacci, le torte verdi, le lasagne bastarde, gli sgabei e i testaroli al pesto ma quali saranno quelli che compongono il menù dei 4 ristoratori scelti?

A contendersi il titolo ci sono: Silvana con il Ristorante La Corte presso il Castello di Pontebosio, Jonathan con la Trattoria Quinta Terra, Luca con l’Agriturismo Montagna Verde, e, infine, Francesca con il Ristorante Agriturismo Ca’ Vidè. 4 Ristoranti e Alessandro Borghese ci attendono alle 21.10 su Sky Uno e Now Tv ma, intanto, ecco di seguito alcuni dettagli sulle location di quest’ultima tappa:

RISTORANTE LA CORTE PRESSO IL CASTELLO DI PONTEBOSIO (Pontebosio – Licciana Nardi): Silvana (68 anni) è la proprietaria sia del castello, che si trova in un piccolo borgo che conta solo 30 abitanti, sia del ristorante che è molto elegante e la cui atmosfera è legata ad antichi e nuovi sapori.

TRATTORIA QUINTA TERRA (Fosdinovo): Jonathan (46 anni) è il gestore e chef autodidatta. Il locale si trova ai piedi del castello Malaspina del XIII secolo e le stanze sono collocate dove un tempo c’erano le stalle. La trattoria esercita esteticamente un certo fascino sugli avventori e si differenzia dagli altri locali della zona per il suo menu che include ricette tipiche lunigiane e spazia dai piatti mediterranei a quelli a base di pesce.

AGRITURISMO MONTAGNA VERDE (Apella – Licciana Nardi): Luca (30 anni) è il titolare e lo chef dell’agriturismo che si trova in un piccolo borgo di sole 7 anime, mentre il ristorante sorge all’interno di una antica torre medievale del 1100, appartenente alla famiglia dei Malaspina. La cucina si basa principalmente sulle ricette che Luca ha imparato dalla mamma, dalla nonna e da tutte le donne che negli anni si sono alternate ai fornelli prima di lui.

RISTORANTE AGRITURISMO CA’ VIDE’ (Caprognano – Fosdinovo): Francesca (34 anni) ha avviato la sua attività nel 2016 con la sorella Sara, “la sua dolce metà” che ha pieni poteri in cucina. L’agriturismo si trova a Caprograno, un piccolo borgo originario del ‘700, che conta solo 25 abitanti. I prodotti che vengono serviti a tavola provengono direttamente dall’azienda agricola di famiglia.