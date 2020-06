Gaffe di EasyJet su Lamezia Terme e Calabria? Sezione Ispirami cambiata

La scheda del sito EasyJet su Lamezia Terme e più in generale la Calabria, nella nota sezione Ispirami per suggerimenti sul prossimo viaggio è sulla bocca di tutti. Il motivo è presto detto: il team che gestisce le pagine web della compagnia aerea avrebbe pensato ad una descrizione tutt’altro che lusinghiera della meta, con riferimenti a terremoti e sistemi mafiosi nella specifica area geografica.

Ad onor del vero va detto che, al momento di questa pubblicazione, nella sezione Ispirami del sito EasyJet non c’è alcuna scheda su Lamezia Terme o la Calabria come quella che è ancora in circolazione in queste ore sui social. Ciò che è attribuito alla regione del sud Italia sul sito della compagnia, proprio adesso, è invece quanto scritto nella seguente pagina, con nessun riferimento ai presunti problemi della bellissima terra.

Eppure la protesta contro le parole utilizzate da EasyJet su Lamezia Terme e Calabria si è mossa da quanto visibile nello screenshot presente in apertura articolo. La descrizione non edificante farebbe riferimento ad una terra singolare anche per la sua mancanza del turismo di massa dovuto alla frequenza di terremoti e soprattutto all’attività mafiosa. Insomma, sono stati utilizzati riferimenti tutt’altro che positivi per la Calabria che di certo merita di essere citata per altri motivi.

Come già specificato, quanto scritto nel sito EasyJet su Lamezia Terme e più in generale sulla regione Calabria non compare più sul sito del vettore aereo. Quanto scovato nella sezione Ispirami, almeno da alcuni utenti, sembrerebbe essere stato prontamente modificato, quasi come se non fosse mai esistito ma i social mantengono traccia della gaffe attualissima. Da parte della compagnia, per il momento, non sono giunti commenti sulla vicenda e non è affatto detto che arriveranno. Il vero colpo di scena potrebbe essere la negazione totale della presenza della scheda sul sito della compagnia, frutto solo di una fake news social pianificata.