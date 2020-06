Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani si danno alla musica con Una Vita Da Bomber

Si intitola Una Vita Da Bomber l’esperimento musicale di tre protagonisti del calcio italiano che si gettano in un’avventura nuova ed inedita questa estate.

Bobo Vieri, Nicola Ventola, Lele Adani si danno alla musica. La canzone che li unisce non poteva che intitolarsi Una Vita Da Bomber e sarà disponibile da venerdì 26 giugno in rotazione radiofonica e negli store digitali.

Bobo Vieri dichiara: “Un vero bomber lo si è sia in campo che nella vita”.

Nicola Ventola ha sempre desiderato cantare e ora può finalmente farlo: “Cantare? Per me è il sogno di una vita”.

Lele Adani è più profondo e condivide questa riflessione: “La musica e il calcio sono di tutti. Il senso profondo che li anima è la libertà”.

Prendi tre calciatori e inseriscili in un singolo estivo? Il risultato. O il flop dell’estate o la bomba radiofonica della quale non riusciremo più a fare a meno. La prova del nove è fissata per questo venerdì: farà seguito un video ufficiale realizzato in Toscana.

Dopo aver intrattenuto fan e tifosi con divertenti dirette Instagram durante il periodo di isolamento, tra ricordi e racconti di aneddoti, Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani – gli ex compagni di squadra e amici da una vita – tornano insieme per un’inedita avventura in campo musicale.

Il brano non è ovviamente stato firmato da loro. Gli autori del testo di Una Vita Da Bomber sono Piero Romitelli, Tony Maiello e Vincenzo Colella. Il brano è prodotto da Bobo Vieri. Nicola Ventola è la voce principale e Lele Adani con le sue frasi tipicamente sudamericane lega perfettamente l’entusiasmo della musica al mondo del calcio.

Tra i ritmi latini il brano fantastica su una vita da bomber e lo stesso fa il video ufficiale girato in Toscana e diretto da Fabrizio Conte. Protagonisti principali i tre ex calciatori insieme a Costanza Caracciolo.

L’inizio richiama il noto cult L’Allenatore Nel Pallone Lele Adani spiega ad una squadra di ragazze, con tanto di lavagna tipica degli allenatori di calcio, le tattiche di gioco. Tutto fa pensare ad un pre-partita incandescente, ma alla fine di incandescente c’è una travolgente festa in piscina con Bobo Vieri in veste di dj alla consolle, Nicola Ventola e Lele Adani animatori e Costanza Caracciolo General Manager della squadra.