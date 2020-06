Da Batman a Suicide Squad: il nuovo videogioco Rocksteady vicino all’annuncio

Potrebbe essere Suicide Squad il prossimo videogioco dei ragazzi di Rocksteady Studios. Dopo averci regalato la sontuosa trilogia di Batman Arkham, i talentuosi sviluppatori britannici sarebbero infatti al lavoro su un’opera poligonale dedicata alla pellicola che ha fatto scendere in campo alcuni dei villain più iconici dell’universo DC Comics, almeno a sentire gli ultimi e insistenti rumor apparsi in rete.

Come riportato da Imran Khan di Kinda Funny Games – e come si legge sulle pagine del portale WccfTech -, lo scorso 16 giugno è infatti stato registrato il dominio suicidesquadgame.com, molto probabilmente legato proprio al titolo dato in sviluppo nelle laboriose fucine di Rocksteady, software house assente dalle scene dal 2015, quando lanciò sul mercato Batman Arkham Knight per PC, PlayStation 4 e Xbox One. In ogni caso, per il momento non è chiaro se a registrare il sito sia stato effettivamente il publisher Warner Bros. o se si tratti di un fake creato ad arte per creare del chiacchiericcio sul web tra la community di appassionati videogiocatori – e pure dei fumetti americani storici rivali di Marvel, che tornerà al gaming a settembre con Marvel’s Avengers di Crystal Dynamics e Square Enix.

Se il tutto dovesse rivelarsi vero, è dunque lecito credere che il videogame di Suicide Squad possa essere annunciato in tempi brevi, destinato magari sia alle console dell’attuale generazione che a quelle next-gen, le attesissime PS5 e Xbox Series X – al debutto sugli scaffali di tutto il mondo in tempo per le festività natalizie del 2020. Stando ai leak, il titolo dovrebbe essere un action game in terza persona con supporto continuo da parte degli sviluppatori, che andranno ad aggiornarlo con DLC post lancio ricchi di skin, personaggi e missioni.

Sempre restando in casa DC, vi ricordiamo che con la Stagione 3 di Fortnite è entrato nella celebre Battle Royale anche il personaggio di Aquaman con una skin dedicata. Voi cosa ne pensate, vi piacerebbe un gioco dedicato a Suicide Squad? Fatecelo sapere nei commenti in calce!