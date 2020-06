Iva Zanicchi demolisce Conte ma è in depressione per il lockdown

Iva Zanicchi demolisce Conte e racconta il suo lockdown. L’aquila di Ligonchio per antonomasia si è sfogata durante un suo intervento a Un Giorno Da Pecora, lo show in onda su Rai Radio 1. La voce di Zingara si è lasciata andare in un lungo flusso di coscienza in diretta e ha parlato di COVID-19 e di politica.

La pandemia non è stata una passeggiata a tal proposito il celebre volto di OK Il Prezzo È Giusto ha raccontato la quarantena vissuta insieme al marito, Fausto Pinna. La coppia, infatti, non riesce a riprendere il ritmo di prima nonostante le riaperture. Iva Zanicchi dice di riuscire ad andare solamente al supermercato o dal parrucchiere anche se non nega che presto ritroverà la forza per riprendere la sua quotidianità.

Il lockdown l’ha fatta cadere in uno stato di depressione, racconta la cantante, e ancora tra le mura di casa insiste una certa paura inoculatasi dopo la serrata totale imposta dal governo a seguito dei vari DPCM che regolarizzavano il contenimento della pandemia.

A proposito del governo, poi, Iva Zanicchi demolisce Conte pur descrivendolo come un uomo rispettabile e che si presenta con un certo stile: “Lo vedrei bene come il fidanzato di mia figlia“, riferisce la cantante riconoscendo la difficoltà di governare l’Italia.

Se da una parte Conte potrebbe essere il genero perfetto, dall’altra è un premier che non ha mantenuto le promesse: “Non perché non lo abbia voluto, ma non sa che pesci prendere“, tuona la Zanicchi sottintendendo che, in fondo, dalla politica arrivano sempre le solite parole.

Per questo la cantante parla di politici che si arrampicano sugli specchi e condanna, con le sue dichiarazioni, la politica adottata dal governo durante l’emergenza. Un po’ per ciò che ha sofferto e un po’ per lo strascico di quella paura, Iva Zanicchi demolisce Conte per le rassicurazioni non mantenute.