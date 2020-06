Alex Zanardi in condizioni gravissime. Non mollare, grande guerriero

Dopo le scontro con un camion, le condizioni di Alex Zanardi sono apparse subito gravissime. Alex Zanardi è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Siena ed adesso lotta tra la vita e la morte in attesa che la diagnosi venga chiarita nella prossime ore.

Alex Zanardi era impegnato in una gara di handbike e la dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire completamente.

La sorte di Alex Zanardi preoccupa tutti coloro che hanno ammirato la capacità di questo atleta meraviglioso di resistere alle tempeste della vita. Alex Zanardi era uno straordinario politico automobilistico, scampato per miracolo ad un terribile incidente in pista.

Completamente privo delle gambe, Alex Zanardi ha cominciato una nuova vita diventando un coraggioso simbolo di voglia di vivere e riscatto. Un esempio ispirante per milioni di disabili in tutto il mondo che nei suoi risultati hanno trovato il coraggio di superare i propri limiti fisici.

Alex Zanardi è diventato un campione parolimpico ed un eccellente autore e conduttore televisivo continuando a vivere ogni istante a tutta velocità.

Una vita sempre alla ricerca di un limite fisico e mentale da superare quella di Alex Zanardi che adesso lotta nuovamente contro la morte nell’ospedale di Siena. La notizia del drammatico incidente ha fatto subito il giro del mondo.

Media e social registrano messaggi di solidarietà ed apprensione per Alex Zanardi. Al capezzale di Alex Zanardi il mondo dello sport, ma anche la politica, le istituzioni, le associazioni di disabili . Si piange, si prega, si attendono buone notizia. Con una certezza: anche in questa battaglia estrema Alex Zanardi si batterà come un leone, con coraggio e con tutte le sue energia.