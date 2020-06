Max Pezzali e Lodo Guenzi al Wired Next Fest: gli appuntamenti del 18 giugno

Dopo i primi due giorni all’insegna del tema Health, Wired Next Fest oggi tratta il tema della sostenibilità. Tanti gli ospiti in programma per gli interventi della giornata odierna, tra i quali spuntano i nomi di Max Pezzali e di Lodo Guenzi. Ci sarà anche Pierfranceco Favino e il cast di Skam Italia.

Wired Next Fest conferma i suoi eventi in digitale: oggi l’evento sarà in diretta streaming dalle 13:25 alle 19:00 e si parlerà di sostenibilità ambientale e di problemi climatici ma anche di musica, diversità, bellezza e finanza.

Gli esponenti musicali del Wired Next Fest oggi sono Max Pezzali e Lodo Guenzi, fondatori della DPCM Squad che ha rilasciato il singolo Una Canzone Come Gli 883 con una nobile causa, quella di sostenere i lavoratori del mondo della musica.

Il brano infatti supporta l’iniziativa di Spotify COVID–19 Sosteniamo La Musica, il fondo lanciato in tutto il mondo per sostenere i lavoratori della filiera musicale in difficoltà economica a causa del blocco dei concerti dovuto al Coronavirus. I proventi del brano verranno devoluti.

Gli ospiti del Wired Next Fest del 18 giugno.

Non solo Max Pezzali e Lodo Guenzi: al Wired Next Fest sono attesi gli interventi di: Brian Eno, Pierfrancesco Favino, Riccardo Valentini, Francesca Bria, il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano, Enrico Giovannini, Paul Mason, Carlo Cresto-Dina, Ludovico Bessegato, Ludovico Bessegato.

Ci sarà anche il cast di Skam Italia: Beatrice Bruschi, Martina Lelio, Ludovica Martino, Mehdi Meskar, Federico Cesari.

Tra i presenti Ersilia Vaudo Scarpetta, Chief Diversity Officer dell’ESA, Roberto Cingolani, Guido Maria Brera e Isabella Lazzini.

I prossimi appuntamenti con il Wired Next Fest

I prossimi appuntamenti con il Wired Next Fest si terranno in streaming il 9 e il 23 luglio, il 17 e il 30 settembre. Il 10 e 11 ottobre il Wired Next Fest si sposta a Milano per eventi in presenza che verranno annunciati nelle prossime settimane.