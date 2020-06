Capri su Rai Premium, dal 17 giugno torna dalla prima stagione la fiction sull’isola dell’amore

Grande successo di Rai1 tra il 2006 e il 2010, come ogni estate è tornata Capri su Rai Premium: la fiction con Gabriella Pession, Sergio Assisi, Kaspar Capparoni e Bianca Guaccero è in onda in replica ogni mattina a partire dalle 09:15 con due episodi.

Rai Premium, canale 25 del digitale terrestre dedicato alla fiction, trasmette Capri a partire dalla prima stagione: la programmazione è iniziata mercoledì 17 giugno e proseguirà con tutte le tre stagioni della serie per due episodi al giorno ogni mattina.

Ambientata a Capri e girata tra l’isola e la costiera sorrentina, la serie prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Film Commission Regione Campania è ricca di straordinari panorami che rappresentano buona parte del suo successo. L’isola dell’amore, per quanto gli interni e gran parte degli esterni non siano girati a Capri ma in costiera, diventa infatti parte integrante della trama incentrata intorno alla misteriosa eredità di Vittoria (Gabriella Pession), psicologa ventiseienne della provincia di Milano che improvvisamente riceve in dono parte di una villa appartenente ai fratelli Galiano, Massimo e Umberto (Kaspar Capparoni e Sergio Assisi). Per cercare di salvare la villa dalla vendita, deciderà di stabilirsi a Capri, dove incontrerà i personaggi che ruotano intorno ai Galiano, dalla cuoca di casa Reginella (Isa Danieli), il pescatore Totonno (Carlo Croccolo), la proprietaria dell’agenzia viaggi Rossella, la figlia del proprietario dell’Hotel Scapece Carolina (Bianca Guaccero) e molti ospiti della villa.

La fiction spazia tra la commedia sentimentale e la soap opera, traendo spunto anche dalla tradizione della commedia partenopea grazie ad attori dalla lunga esperienza teatrale. C’è poi un cambio di passo non troppo riuscito con l’introduzione, nella seconda stagione, del mistero di Cosimo Rizzuto (Luca Ward), personaggio losco legato al passato di Vittoria in quanto innamorato di sua madre. La svolta mistery non ha premiato la serie e la sceneggiatura ha iniziato a presentare buchi di trama che le hanno fatto perdere quello smalto e quella leggerezza che connotavano la prima stagione. Dalla terza, poi, del cast originale resta praticamente solo Bianca Guaccerto nei panni di Carolina, affiancata dalle new entry Gabriele Greco, Luca Capuano e Lucia Bosé.