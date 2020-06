Ufficiale la nuova data del concerto dei Simply Red a Milano: info biglietti e rimborsi

Anche il concerto dei Simply Red a Milano è rimandato. Il gruppo avrebbe dovuto suonare al Mediolanum Forum di Assago il 16 novembre ma, a causa dell’emergenza sanitaria, si sono visti costretti a rimandare la data al prossimo autunno. Il gruppo sarà quindi nel nostro paese il 19 novembre 2021.

I biglietti che sono già stati acquistati sono validi per la nuova data e per i medesimi settori scelti. Per il rimborso dei biglietti, Live Nation rimanda al vademecum stilato per tutti i concerti rinviati e che erano programmati fino al 30 settembre. Nella nota, si legge che per i concerti programmati oltre tale data è previsto un rimborso economico.

Dice Mick Hucknall:

“Abbiamo tenuto duro il più a lungo possibile con la speranza che le cose sarebbero tornate più o meno alla normalità. La mia voce è in gran forma, eravamo prontissimi a partire e a risollevarvi il morale cantando per voi i nostri brani più energici e divertenti. Tuttavia, è ormai chiaro che il nostro tour previsto per quest’anno debba essere rimandato al 2021. Ci vediamo il prossimo anno, quando il Mondo avrà domato il virus e quest’ultimo sarà finalmente sotto controllo!”.

Una scelta obbligata, quella dei Simply Red, che si sono visti costretti a rimandare il tour, per la salvaguardia dei fan e dei lavoratori del settore. Sono stati rimandati tutti i concerti in programma per la prossima stagione, in particolare quelli che prevedevano un numero maggiore di 1000 persone per gli eventi all’aperto e 200 per quelli al chiuso.

Dal 15 giugno, ripartono tutti i concerti con il numero massimo di persona stabilito dalla legge, quindi in totale sicurezza per gli spettatori e per i lavoratori. Al Bano, Gianni Morandi, Boosta e molti altri sono gli artisti che hanno deciso di tornare a suonare dal vivo dopo il lockdown.

I biglietti per le nuove date sono in prevendita su TicketOne e in tutti i punti vendita abilitati.