Solo Flight 15 giugno: Bobby Solo, Grazia Di Michele, Alberto Ferrarini …

Stasera penultimo volo del Barone Rosso Solo Flight prima della pausa estiva. Staremo 5 ore insieme, a partire dalle 20.

Nella prima parte ci saranno collegamenti con artisti, videoclip e storie. Dopo le 11 invece inizieranno i racconti di musica a tutto vinile. E che vinili… E che chitarristi…

I collegamenti di stasera non sono ancora definiti tutti. Sicuramente ci sarà CHRIS OBEHI, artista nigeriano arrivato con la barca a Lampedusa e perfettamente integrato nella Sicilia dove è rimasto. Nel suo primo album ha eseguito anche “Cu ti lo dissi”, canzone in dialetto siciliano di Rosa Balistreri. Ho conosciuto Chris quando lo scelsi tra gli emergenti che feci esibire sul palco del capodanno a Palermo il 31.12.2019 e poi venne al Barone Rosso.

Con GRAZIA DI MICHELE ci siamo collegati anche lunedì scorso, ma stasera abbiamo un obiettivo: far adottare il cagnolino Boy George.

BOBBY SOLO è rintanato nel suo studio, perso tra le corde delle sue chitarre, dove sperimenta nuovi amplificatori o distorsori. Insomma, vive tra i giocattoli che emettono suoni. Stasera gli chiederò di fare un paio di blues.

MANUEL ASPIDI è già venuto al Barone Rosso, ma finalmente è stato pubblicato in tutto il mondo “Last call”, un grido di allarme della terra. Il brano è stato scritto scritto dal chitarrista Phil Palmer e da Julian Hinton, autore, arrangiatore e produttore che ha collaborato con Robbie Williams, Seal e Trevor Horn.

Tre anni fa filmai per caso le MIRA FLORIDITAS che si esibivano in una chiesa di Napoli. Postai quel video su Facebook e fece centinaia di migliaia di visualizzazioni. Ci siamo incontrati nuovamente su Skype e ho chiesto loro di registrare qualcosa in una chiesa di Posillipo.

ALBERTO FERRARINI è una vera sorpresa per me. Sto seguendo le sue dirette e sono stato a casa sua. Incredibile come attraverso i numeri riesca a risolvere problemi motivando la rinascita nelle decine di migliaia di persone che seguono le sue dirette o vanno ai suoi corsi. Gli ho chiesto di analizzare i numeri di Freddie Mercury.

Nella seconda parte, quella dedicata ai vinili, visto le tante polemiche che ha suscitato la votazione di una rivista britannica che ha eletto Bryan May come miglior chitarrista di sempre… beh stasera farò ascoltare una serie di dischi con protagonisti chitarristi sicuramente migliori di May e di quanto suonò nei Queen. Il dibattito è aperto.

Ti aspetto alle 20. Condividi la diretta, avvia videoparty e chiama a racconta i tuoi amici. Staremo bene insieme e lasceremo fuori il rumore del mondo. Noi ascolteremo solo buona musica e racconti di verità.

