Proviamo a risolvere problemi al microfono con Huawei meno recenti

Non sono così rare le segnalazioni da parte di utenti in possesso di smartphone Huawei meno recenti che riscontrano problemi con il microfono. Questione che solo in parte ricorda quella che abbiamo preso in esame alcune settimane fa sulle nostre pagine, a proposito di un device ancora popolare in Italia come il cosiddetto Huawei P20 Lite. Proviamo dunque a scendere più in profondità a proposito di questo bug, individuandone l’origine e soprattutto le potenziali soluzioni.

Maggiori dettagli sui problemi al microfono per alcuni smartphone Huawei

Le segnalazioni degli ultimi giorni mettono in evidenza una situazione specifica. Ad esempio, ci sono utenti che durante le chiamate non riescono a a farsi sentire perfettamente. Mentre se si usa il microfono per chiamate in vivavoce o registrare messaggi vocali, va tutto bene. Insomma, un bug fastidioso che, secondo alcune ricerche che ho condotto in queste ore, si concentra soprattutto sulla serie Huawei P9 e P10. Essendo ancora molto popolari in Italia, ritengo utile riportarvi i feedback della divisione di casa nostra:

“Ti suggeriamo di verificare tramite l’applicazione Supporto eseguendo una diagnosi intelligente, se viene segnalata qualche anomalia al tuo dispositivo. In alternativa prova ad eseguire un back up dei dati e seguentemente un reset completo dello smartphone: da telefono spento > premi contemporaneamente tasto di accensione più volume alto > seleziona wipe data factory reset > yes“.

Insomma, una svolta importante per quanto riguarda coloro che potrebbero avvertire problemi di utilizzo del proprio microfono, a bordo di device Huawei più vecchi. Staremo a vedere se in alcuni casi ci saranno aggiornamenti e colpi di coda per tali prodotti, nel tentativo di rendere più gradevole l’esperienza di utilizzo dei device. A voi come stanno andando le cose sotto questo punto di vista? Fateci sapere qui di seguito con un commento.