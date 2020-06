Orario di uscita della lettera estratta per la Maturità 2020: dove comparirà annuncio

Dalla Valle d’Aosta alla Sicilia c’è grande attesa per l’orario di uscita della lettera estratta per la Maturità 2020. Si tratta dell’informazione cruciale con la quale si deciderà il cognome dal quale si partirà con i colloqui già questo mercoledì 17 giugno. Proprio in questo lunedì le informazioni dovrebbero giungere a destinazione presso gli studenti ma in modalità diverse e non del tutto chiare ancora per molti.

In questa mattinata, in particolare dalle ore 8:30, i docenti interni della commissione e il presidente esterno previsti per ogni classe di ogni istituto si sono riuniti per stabilire importanti dettagli organizzativi sull’esame di Maturità di questo 2020. Quest’ultimo è stato indubbiamente segnato dalla pandemia del Covid-19 che ha imposto la didattica a distanza per lunghi mesi. Tra i punti in discussione quello appunto relativo al calendario con il quale i ragazzi compariranno a colloquio da questo mercoledì.

Non esiste un orario esatto e nazionale in cui ci sarà l’uscita della lettera estratta per la Maturità 2020. Le commissioni su indicate sono all’opera dalle ore 8:30 di questa mattina e qualche gruppo di lavoro dei docenti potrebbe trasmettere prima la comunicazione con l’elenco esatto degli studenti chiamato all’orale a partire da metà settimana e nei giorni successivi.

Dove si potrà visionare la lista degli studenti pronti per la prossima Maturità 2020? Anche in questo caso non c’è una procedura univoca a livello nazionale ma in ogni modo l’indicazione esatta del momento in cui presentarsi presso il proprio istituto dovrebbe giungere via mail nelle prossime ore o comunque essere visibile anche sul registro elettronico. Non si esclude che alcune scuole procedano alla pubblicazione del calendario anche sul proprio sito internet. Va ricordato che al lungo esame orale previsto per quest’anno potrà partecipare lo studente accompagnato da un solo amico, parente o conoscente. Entrambi dovranno sempre indossare la mascherina.