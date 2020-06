Kylie Jenner e Travis Scott di nuovo insieme? La ex coppia a cena fuori dopo il lockdown

Kylie Jenner e Travis Scott sono stati visti insieme per una cena nella serata di sabato 13 giugno a Los Angeles presso il ristorante The Nice Guy. Non una coppia qualunque, quella formata dal rapper e dall’influencer: i due, infatti, a ottobre avevano annunciato la loro separazione ma che sarebbero rimasti in buoni rapporti anche per il bene della figlia Stormi nata dal loro matrimonio.

Alcune fonti vicine a Rumors riferiscono che tra i due ci sarebbe una nuova affinità anche se non esistono conferme circa un ritorno di fiamma. Per festeggiare la fine del lockdown, dunque, Kylie Jenner e Travis Scott hanno cenato insieme al The Nice Guy, a quanto pare il loro ristorante preferito, e si sono presentati con un outfit total black prima separatamente, poi Travis è stato visto salire a bordo del SUV di Kylie.

Un loro ricongiungimento è fortemente atteso anche dalle rispettive famiglie e c’è chi, alla luce della loro cena in solitaria di sabato 13 giugno a Los Angeles, parla di riconciliazione.

In loro compagnia, dopo la cena, sarebbero arrivati alcuni amici. Se da una parte un ritorno di fiamma si riduce soltanto a una voce, dall’altra c’è chi ricorda che ad aprile Kylie, nel fare gli auguri a Travis su Instagram, aveva scritto che lo avrebbe amato per sempre.

I due non hanno mai nascosto il reciproco rispetto e seppur residenti in due abitazioni separate, avrebbero trascorso insieme l’intero lockdown per stare vicini alla piccola Stormi.

Raggiunti dai fotografi, Kylie Jenner e Travis Scott hanno tentato di coprirsi il volto ma quell’affiatamento non è passato inosservato, confermato anche da fonti molto vicine alla ex coppia. Per il momento i due diretti interessati non hanno risposto ai tanti interrogativi che la rete si pone.

Kylie Jenner e Travis Scott si erano lasciati perché troppo impegnati nel rispettivo lavoro e ciò non consentiva loro di concentrarsi sulla famiglia.