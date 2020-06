Imperdibile Tecno Show da Euronics: FIFA 20 e tanti videogiochi in offerta fino al 21 giugno

Alcuni di voi avranno già sentito parlare prima del Tecno Show da Euronics. Negli ultimi due mesi, e a più riprese, la celebre catena di elettronica di consumo ha infatti avviato interessanti promozioni su svariati prodotti da acquistare online. Promozioni che sono tornate attive anche oggi sul sito dell’azienda, e di cui potremo approfittare fino al prossimo 21 giugno. Tra i tanti, anche i videogiochi sono al centro dell’offerta, come potete verificare voi stessi fiondandovi a questo indirizzo. Con la next-gen sempre più vicina – PS5 e Xbox Series X debutteranno sul mercato in tempo per le festività natalizie del 2020 -, da Euronics troverete allora a sconto console dell’attuale generazione e diversi titoli di assoluto richiamo, tra cui non mancano veri e proprio capolavori che non possono che fare gola ad un appassionato geek che si rispetti.

Tecno Show da Euronics: i migliori videogame in offerta a giugno 2020

Di conseguenza, andiamo a mettere in evidenza le migliori offerte videoludiche per il Tecno Show da Euronics. Partendo dalle console, sul sito spicca il prezzo della potente Xbox One X associata a Gears 5, proposta in bundle a 299 euro. All’interno del pacchetto troverete anche dei codici per scaricare in digitale su hard disk Gears of War Definitive Edition, Gears of War 2, Gears of War 3, Gears of War Judgment e Gears 4, così da godervi la saga sparacchina al completo. Non mancano sconti anche per Xbox One All Digital: la macchina da gioco sprovvista di lettore ottico è in vendita con tre giochi inclusi al prezzo di 179,99 euro, con un risparmio pari al 21% sul prezzo di listino.

Xbox One S 1 TB - All Digital Edition Console +1 Mese Xbox Live Gold +... Xbox One S All Digital Edition - Lettore DVD o Bluray non presente

Include Sea of Thieves, Forza Horizon 3, Minecraft + 1M Live Gold

Offerta Red Dead Redemption 2 - PlayStation 4 Il mondo di gioco, vasto ed evocativo, sarà anche l'ambientazione per...

Dai creatori di Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption, Red Dead...

Passando al lato software, con il Tecno Show da Euronics troviamo anche alcuni videogame che dovreste prendere in considerazione per la vostra collezione. Tra i titoli in sconto più interessanti figura prima di tutto il calcistico FIFA 20, in vendita a 19,99 euro nelle versioni PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, così come pure GTA 5 Premium Edition a 25,99 euro, assieme al “cugino” Red Dead Redemption 2 – realizzato sempre dai ragazzi di Rockstar Games -, prezzato a 30,99 euro. A chiudere, troviamo The Sims 4 Console Edition a 19,99 euro, Far Cry New Dawn a 14,99 euro, Assassin’s Creed Odyssey a 24,99 euro, Need for Speed Heat a 39,99 euro e EA Sports UFC 3 a 19,99 euro.