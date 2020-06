Il Segreto chiude i battenti! Ultima settimana di programmazione su Canale5

Il Segreto chiude i battenti. Questa è la notizia del giorno. Mentre tutti i fan della soap spagnola si preparano al gran finale, andato già in onda in Patria nei giorni scorsi, Mediaset corre ai ripari e cambia le carte in tavola lasciando tutti di stucco. Ma cosa è successo di preciso? Con la pubblicazione dei palinsesti televisivi della settimana, in particolare la prossima, la rete ammiraglia del Biscione ha annunciato che da lunedì Il Segreto non andrà in onda.

La messa in onda si riferisce alle puntate inedite che, a quanto pare, si fermeranno proprio venerdì pomeriggio su Canale5 e da lunedì ci sarà posto solo per le repliche che ripartiranno dalla prima puntata, da quel magico momento in cui Pepa ha dato alla luce il suo bambino e iniziando la sua vita senza di lui quando lo ha dato per morto. Lei e Tristan hanno fatto la storia di Canale5 e non solo per la loro epica storia d’amore ma anche per via di quello che Il Segreto ha rappresentato aprendo la strada a quella che è stata denominata “dominazione spagnola” in tv.

Ecco alcune delle scene più belle che vede protagonisti Tristan e Pepa:

Il Segreto cambierà anche orario anticipando rispetto ad adesso e la stessa Mediaset spiega: “Un amarcord per appassionati della soap-fenomeno, in onda dal 23 febbraio 2011 in Spagna e, dal 10 giugno 2013, in Italia: gli episodi delle prime tre stagioni, dal lunedì al venerdì, alle ore 15.30”.

Il Segreto ripartirà dalla prima puntata andando in onda con le puntate delle prime tre stagioni riportando in onda alcuni dei personaggi e delle coppie più amate ma anche le follie più sconvolgenti e non solo quelle di Francisca. Alcuni fan sono già sul piede di guerra ma la rete non poteva fare altrimenti visto che Il Segreto ha già chiuso i battenti in Spagna e quindi Mediaset ha pensato bene di fare una pausa per rimandare tutto al prossimo autunno e andare avanti con le nuove puntate inedite senza fare a meno di un cavallo di battaglia come la soap spagnola.