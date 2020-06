Foto dal set de L’Allieva 3, Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi con le mascherine: le nuove regole dopo il Covid-19

Il mondo dello spettacolo prova a ripartire dopo l’emergenza Covid-19, e L’Allieva 3 è la prima produzione italiana a ritornare sul set.

Dopo tre mesi dallo stop (dato lo scorso 9 marzo), gli attori e lo staff della popolare fiction Rai sono al lavoro per ultimare le riprese. Stando a quanto si apprende in queste ore, Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi hanno inaugurato il ritorno sul set con alcune curiose foto direttamente dagli studi televisivi Videa (gli stessi de Il Paradiso delle Signore) dove si sta girando L’Allieva 3.

Com’è lavorare in una produzione televisiva ai tempi del Coronavirus? Ce lo mostrano i protagonisti della fiction in onda su Rai1, con questi scatti apparsi sui social. Alessandra Mastronardi e Fabrizio Coniglio hanno condiviso una Instagram Stories in cui salutano i fan con un selfie con mascherine, in rispetto delle norme regolate nel protocollo anti-Covid firmato a maggio scorso. “Si ricomincia!”, si legge nella story. Prima di mettersi a lavoro, tutti gli attori del cast sono sottoposti a tampone, come ha spiegato la new entry Valentina Chico, sul suo profilo social.

Tra le stories di Alessandra Mastronardi è possibile sbirciare alcune di queste regole imposte sul set, che includono il distanziamento sociale, la sanificazione continua e il divieto di assembramenti.

Alessandra Mastronardi ci dà il buongiorno così!! #lallieva3 riparte oggi.

Buona fortuna e buon lavoro al nostro cast🤧🍀 pic.twitter.com/daGwa9Q11x — l’allieva out of context (@allievaOOC) June 15, 2020

In un’altra foto dal set, anche Lino Guanciale è apparso accanto alla Mastronardi indossando la mascherina. Lo scatto è stato condiviso sulle stories Instagram da Stefano Mancone, che compare al fianco dei due attori in una pausa dalle riprese.

RAGA MI SENTO MALE QUALCUNO MI TENGA #lallieva3 pic.twitter.com/Y3UI4BeXQe — 𝐰𝐚𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫 𝐲𝐨𝐮 [𝐜𝐢𝐭.] (@funzioniamo) June 15, 2020

Il ritorno sul set era già stato confermato dall’attrice Anna Dalton che, pur non esplicitando la fiction, aveva lasciato intendere di essere pronta a ricominciare a girare.

“Eravamo sul set della terza serie, eravamo tutti quanti a Roma, pronti. È stata interrotta, come tutta Italia, ma torneremo”, aveva ricordato la Mastronardi, volto di Alice Allevi, in un’intervista di qualche settimana fa.

Intanto, il 15 giugno del 2015 si inaugurava il primo ciak de L’Allieva a Roma, e Piper – Spettacolo Italiano ha voluto dedicare un post alle foto scattate in quel giorno:

Se le riprese rientreranno nei tempi previsti, c’è speranza di vedere L’Allieva 3 nel palinsesto autunnale di Rai1? Non è detto l’ultima parola e bisognerà monitorare la situazione Covid-19 nelle prossime settimane. Nella peggiore delle ipotesi, l’appuntamento con Alice Allevi e Claudio Conforti è rimandato alla primavera del 2021. E per i fan sarà una lunghissima attesa.