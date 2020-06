Dal 15 giugno le offerte Amazon con la Huawei Summer Promo: premi su tutta la serie P40

Le offerte Amazon in partenza in questa settimana del 15 giugno sono contraddistinte anche dal via all’iniziativa Huawei Summer Promo. Il produttore cinese, anche sul noto store, mette in vetrina tutta la sua ultima serie Huawei P40 con i suoi non pochi esemplari, proponendo questi ultimi con una serie di premi aggiuntivi.

In pratica chi acquisterà un device in promozione da oggi e fino al prossimo 31 agosto, registrandolo poi sul sito Huawei entro il giorno 13 settembre, riceverà on aggiunta al suo acquisto dei premi hi-tech molto utile. Scegliendo Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+ e P40 Lite 5G verranno date in omaggio sia le Huawei Freebuds 3i che un minispeaker. Sull’acquisto dei meno accessoriati P40 Lite e P40 Lite E c’è in regalo invece il solo minispeaker.

Scendendo nel dettaglio delle offerte Amazon che riguardano proprio l’iniziativa Huawei Summer Promo, il top di gamma assoluto Huawei P40 Pro sarà acquistabile a 1049 euro, pure in soluzione rateale finanziabile con CreditLine di Cofidis. Un certo risparmio viene poi garantito per il Huawei P40 il cui prezzo è ora di 753 euro anziché 799 euro.

Nelle promozione Huawei dell’estate e tra le offerte Amazon in partenza in questa settimana del 15 giugno non potevano mancare anche i P40 Lite nelle loro versioni standard e P40 Lite E. Il primo esemplare ora non costa più di 283 euro. Il modello con qualche rinuncia hardware P40 Lite E viene venduto invece a 194 euro.

Tutti i dispositivi oggetto sia delle offerte Amazon che della particolare iniziativa promozionale Huawei dell’estate non prevedono costi di spedizione. La disponibilità dei telefoni risulta immediata in tutti i casi e le consegne arriveranno dunque nel giro di pochi giorni.

Va opportunamente ricordato che tutta la serie Huawei P40 non dispone dei Google Play Services ma dei Huawei Mobile Services con App Gallery annessa.