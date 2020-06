Cristina D’Avena canta Magica Emi con Francesca Fialdini a Da Noi A Ruota Libera (video)

Cristina D’Avena canta Magica Emi con Francesca Fialdini e chiude in bellezza, almeno per questa stagione, l’ultima puntata di Da Noi A Ruota Libera in onda su Rai 1.

Si confessa, la regina dei cartoni animati, specialmente quando parla della sua fortunata carriera. Cristina D’Avena non immaginava che un giorno sarebbe diventata quella Cristina D’Avena dal momento che il suo sogno era quello di diventare medico. Eppure, ad appena 3 anni e mezzo, conquistò lo Zecchino D’Oro con quel motivetto che già era entrato nella storia, quel Valzer Del Moscerino che la consacrò da piccolissima.

Suo padre era medico e lo ricorda con grande affetto e con la gratitudine di un’artista che ha trovato in famiglia quella comprensione: “Non mi ha mai ostacolata”, dice Cristina con orgoglio e dolcezza. Tuttavia, il sogno di specializzarsi in Neuropsichiatria Infantile non l’ha abbandonato e probabilmente presto prenderà quegli studi messi da parte.

Ancora oggi Cristina D’Avena incanta i suoi fan con la sua voce briosa e confortevole. È il caso di Faccio La Brava, il singolo registrato in collaborazione con DJ Matrix e Amedeo Preziosi che sta impazzando anche su Tik Tok dove la cantante si diverte a far ballare e cantare il suo pubblico.

Quando c’è Cristina, sostengono molti, c’è casa. Incontrarla significa ricordare l’infanzia ed è vero che la cantante è ancora quella sorella maggiore che ha confortato ogni età con le sigle dei nostri cartoni animati preferiti.

Per questo la conduttrice Francesca Fialdini, che da oggi passerà a Rai Storia per condurre È L’Italia, Bellezza, ha accettato la proposta di Cristina di unirsi a lei in un duetto in diretta. Dalle prime note le due donne si sono turnate per cantare il brano di frase in frase, e la stessa D’Avena si è sorpresa delle doti canore della conduttrice.

Cristina D’Avena canta Magica Emi con Francesca Fialdini e si lascia andare in un applauso per la performance della conduttrice di Da Noi A Ruota Libera.