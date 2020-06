Arriva Chiamatemi Anna su Rai2 a luglio, ma la programmazione della serie non piacerà ai fan

Sembra ormai certa la messa in onda di Chiamtemi Anna su Rai2. L’amata serie canadese, tratta dal romanzo Anna dai capelli rossi di Lucy Maud Montgomery, è stata adattata sullo schermo da Moira Walley-Beckett, che ha realizzato finora tre stagioni.

Dopo la programmazione in patria, sulla rete CBC, Chiamatemi Anna (Anne With an E, nella versione originale) è stata acquistata da Netflix che l’ha distribuita a livello mondiale. Partita in sordina, lo show ha lentamente conquistato un pubblico di tutte le età, formato sia da appassionati del romanzo che dalle nuove generazioni che si sono approcciate con curiosità al mondo di Anna di Green Gables.

La serie segue le avventure della tredicenne Anna Shirley, un’orfana che, dopo aver passata un’infanzia terribile in orfanotrofio, viene mandata per errore a vivere dagli anziani fratelli Marilla e Matthew Cuthbert. Dopo un’iniziale indifferenza, la ragazzina saprà fare breccia nei loro cuori e i due cominceranno a conoscerla meglio, fino a cambiare le loro vite.

Dopo la pubblicazione su Netflix, il pubblico italiano potrà guardare Chiamatemi Anna su Rai2. Stando a quanto si apprende, il debutto della serie è fissato per il 6 luglio, ma la rete ha optato per una messa in onda che crea un po’ di indignazione. Niente prima serata: Chiamatemi Anna è rilegata a un palinsesto pomeridiano, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, a partire dalle 15:20; ogni giorno verrà trasmesso un nuovo episodio. Una scelta che lascia qualche perplessità, dato che, visto l’orario scomodo, non tutti avranno modo di guardare la serie tv.

Al momento pare che verrà proposta solo la prima stagione (composta da 7 episodi) di Chiamatemi Anna su Rai2; in questo modo, nel giro di una settimana, la rete avrà silurato la serie. Tuttavia, non escludiamo che in seguito andranno in onda anche le restanti due stagioni.

Nel cast di Chiamatemi Anna, Amybeth McNulty nel ruolo della protagonista Anna Shirley Cuthbert; Geraldine James interpreta Marilla Cuthbert; R.H. Thomson è il fratello di Marilla, Matthew Cuthbert; Dalila Bela è Diana Barry, migliore amica di Anna; Lucas Jade Zumann è Gilbert Blythe, compagno di scuola e interesse amoroso della protagonista; Aymeric Jett Montaz è Jerry Baynard, aiutante dei Cuthbert; Corinne Koslo è Rachel Lynde, migliore amica di Marilla dai tempi della scuola; Kyla Matthews è Ruby Gillis; Miranda McKeon è Josie Pye; Glenna Walters è Tillie Bolter; Lia Pappas-Kemps è Jane Andrews; e Jacob Ursomarzo nel ruolo di Moody Spurgeon.

Salvo variazioni, l’appuntamento con Chiamatemi Anna su Rai2 è dal 6 luglio.