C’è anche Elodie in Ciclone, il nuovo singolo di Takagi & Ketra. Il nuovo brano del suo di produttori è un featuring con Elodie, Mariah e Gipsy Kings. Sarà disponibile dal prossimo 19 giugno in radio e nelle piattaforme digitali.

Decadi, generazioni e influenze sono a confronto nel nuovo sound alchemico prodotto dal duo di produttori per eccellenza dell’estate, Takagi e Ketra.

Oltre 100 dischi di platino tra singoli e produzioni, oltre 200 milioni di stream e più di 550 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube per Takagi & Ketra che si preparano a dominare anche l’estate 2020 con nuovi brani in uscita.

Dopo l’annuncio della collaborazione con Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini – presto disponibile in radio e in digitale – il nuovo singolo del duo d’eccellenza si intitola Ciclone e vede la partecipazione di Elodie. Nel pezzo la rumba flamenca dei leggendari Gipsy Kings, Nicolás Reyes e Tonino Baliardo, e la generazione Z del latin power rappresentata da Mariah.

Ciclone si propone dunque di accontentare tutti spaziando tra le diverse generazioni per un sound coinvolgente, perfetto per il periodo estivo.

La canzone, distruggendo ogni barriera di genere, spiana la strada a una melodia il cui scopo è dichiarare l’intento di riappropriarsi della propria vita per godersi la tanto attesa ed agognata estate.

Dopo il lockdown dovuto al Coronavirus e le perplessità iniziali, è giusto che la vita ricominci per dare spazio ad amori, amicizie, passioni, colori e divertimento all’insegna delle calde giornate estive da vivere tra relax assoluto e feste in spiaggia o a bordo piscina. In questo contesto si colloca il nuovo singolo di Takagi & Ketra feat. Elodie, Mariah e Gipsy Kings che da venerdì 19 giugno inizierà il proprio percorso, pronto a scalare le classifiche radio e digitali.

L’appuntamento con il primo ascolto è per questo venerdì ma Ciclone non sarà l’unico pezzo estivo che rilasceranno Takagi & Ketra. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti!