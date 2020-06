Alba Flores sul ritorno ne La Casa di Carta 5 con la sua Nairobi

Nonostante l’epilogo della quarta stagione, potrebbe esserci ancora spazio per uno dei personaggi più amati della serie ne La Casa di Carta 5.

ATTENZIONE SPOILER!

La nuova stagione non è stata ancora annunciata ufficialmente da Netflix, ma arriverà certamente visto il finale aperto della quarta, dopo l’assassinio di Nairobi da parte di Gandia e il ritorno di Lisbona nella banda (qui la nostra recensione).

Nonostante la morte tragica di Nairobi, però, non è detto che il personaggio non possa tornare nei flashback de La Casa di Carta 5. Anzi, il fatto che la trama della serie sia divisa su più livelli temporali implica di fatto la possibilità che Alba Flores torni ad interpretare Nairobi, così come altri colleghi sono tornati ad interpretare i loro defunti personaggi per trame di peso come quella di Berlino (ideatore della nuova rapina al centro della terza e della quarta stagione) o per semplici cameo come quelli di Oslo e Mosca.

Lo ha auspicato la stessa Alba Flores, che quest’anno ha detto addio sia al personaggio di Nairobi ne La Casa di Carta sia a quello di Saray in Vis a Vis, con un’apparizione nel finale dello spin-off El Oasis.

Parlando con fotograma.es, l’attrice ha definito la fine di Nairobi “un finale crudele ma necessario“, di cui oggi capisce e accetta la portata, anche se quando ha dovuto girarlo non ne era certo entusiasta. Ora vede in quell’esecuzione a sangue freddo anche qualcosa di costruttivo: “È stato difficile ma è servito a dire qualcosa che ha a che fare con l’ingiustizia” ha dichiarato l’attrice. E sull’ipotesi di nuove apparizioni di Nairobi ne La Casa di Carta 5, sembra piuttosto positiva:

Non sarei sorpresa. La casa di carta lo ha fatto con diversi personaggi, come Oslo (Roberto García), che non ha parlato eppure è apparso di nuovo nell’ultima stagione. Quindi non sarebbe strano.

Secondo la testata, le riprese de La Casa di Carta 5 dovrebbero iniziare nelle prossime settimane, anche se Netflix non ha ancora annunciato ufficialmente il rinnovo: il creatore della serie Alex Pina, nel frattempo impegnato anche nella produzione di Sky Rojo, ha dichiarato di non aver ancora ricevuto dalla piattaforma l’ordine per una nuova stagione, anche se sta continuando a scrivere nonostante le difficoltà della pandemia.

A questo punto è probabile che Netflix annuncerà La Casa di Carta 5 insieme all’inizio della produzione della serie, quando sarà possibile tornare a lavorare in sicurezza rispettando le misure di prevenzione del contagio da Coronavirus.