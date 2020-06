Adele commossa per le vittime della Grenfell Tower, irriconoscibile nella prima uscita “pubblica” (video)

Adele commossa per le vittime della Grenfell Tower, a tre anni dalla tragedia nella quale persero la vita 72 persone. L’artista britannica ha voluto intervenire con un video con il quale ha ricordato le vittime e dichiarato di averli sempre nei suoi pensieri, nonostante siano passati diversi anni dal dramma.

Si tratta anche della prima apparizione dell’artista di Skyfall dopo la dieta molto dura alla quale si è sottoposta, che le ha fatto perdere oltre 30 chili. Il viso magro è quasi irriconoscibile, ma mostra i segni di una battaglia vinta contro i problemi di peso che avrebbe affrontato per migliorare la sua salute.

In queste settimane, si è molto parlato del suo ritorno artistico con un nuovo album che desse un seguito a 25, che ancora non è stato rilasciato e che è stato sicuramente rimandato a causa dell’emergenza Covid. La voce di Adele non si sente ormai da troppo tempo e le ultime dichiarazioni non fanno pensare a un suo imminente ritorno con un nuovo album, atteso da anni.

Adele ha anche dichiarato di non avere più le energie per partecipare a Glastonbury, Festival che l’aveva vista tra le grandi protagoniste dell’annata 2016 e per la quale aveva vinto la paura di calcare un palco così importante come quello dell’evento internazionale al quale partecipano alcuni degli artisti più influenti.

Una vita che cambia giorno dopo giorno, quella di Adele, che – almeno nell’aspetto – non è più quella di una volta. La sua voce manca e da troppi anni, mentre gli annunci dell’arrivo di un nuovo album si susseguono senza che ci sia una conclusione alle indiscrezioni. Il ritorno doveva essere imminente, ma i continui rinvii hanno determinato un ulteriore slittamento del nuovo lavoro. Si parla della possibilità di un ritorno per il mese di settembre, ma tutte le voci sono in attesa di conferma.