Ultima puntata di Storie Maledette il 14 giugno sul caso di Sonia Bracciale: a quando i nuovi episodi?

Causa emergenza Covid-19, quella del 14 giugno è l’ultima puntata di Storie Maledette per questa edizione: l’appuntamento con le inchieste giornalistiche di Franca Leosini si conclude quest’anno al secondo appuntamento, in onda alle 21.10 su Rai3.

Per via della sospensione dei colloqui in carcere a causa del rischio contagio, infatti, sono state registrate due sole puntate dello storico programma di approfondimento della giornalista partenopea, che ha dovuto interrompere la produzione per l’impossibilità di incontrare ulteriori protagonisti delle sue Storie Maledette nei penitenziari italiani.

Caratteristica del programma, infatti, è proprio il colloquio faccia a faccia col condannato con cui la Leosini ricostruisce il caso della puntata, ripercorrendo minuziosamente le indagini e le fasi del processo che hanno portato alla sentenza.

In quest’edizione di Storie Maledette dedicata ai mandanti di atroci delitti, dopo la prima puntata dedicata a Francesco Rocca, domenica 14 giugno è la volta del caso di Sonia Bracciale, all’epoca dei fatti 44 anni, condannata a 21 anni di carcere come mandante del pestaggio che ha causato la morte del marito.

I fatti si sono verificati ad Anzola dell’Emilia, in provincia di Bologna, dove Sonia Bracciale, guardia giurata, viveva col marito Dino Reatti, 48enne dal fisico possente e dalle tante amanti. Vittima di violenza domestica, la Bracciale è accusata di aver organizzato il pestaggio del marito per vendicarsi delle percosse e dei tradimenti subiti negli anni del loro travagliato matrimonio. L’aggressione è avvenuta nel giugno del 2012, quando Reatti è morto in seguito al pestaggio subito da parte di due uomini: per gli inquirenti e i giudici di tre gradi di giudizio, la Bracciale ne è stata mandante. Per questo sconta 21 anni di reclusione nella casa circondariale Dozza di Bologna: è lì che ha incontrato Franca Leosini per raccontarle la sua drammatica vicenda, continuando a definirsi innocente.

Storie Maledette "Ci faccia capire: lei voleva o non voleva, lo ha chiesto o non l'ha chiesto, a quei due uomini, di dare una sonora mazziata a suo marito?" Franca Leosini incontra Sonia Bracciale. #StorieMaledette – Quegli amori fatali, stasera alle 21.20 su Rai3. Pubblicato da Rai3 su Sabato 13 giugno 2020

Storie Maledette tornerà su Rai3 dopo che sarà stato possibile riprendere i colloqui in carcere e registrare gli altri due episodi previsti per questa stagione. Il programma di Franca Leosini si alternerà – emergenza Covid permettendo – con Un Giorno in Pretura.