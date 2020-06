Tiziano Ferro canta per Padova: il video in Balla Per Me senza Jovanotti

Tiziano Ferro canta per Padova il nuovo singolo: Balla Per Me appare sui social nella versione solista, senza Jovanotti.

Tiziano Ferro posta il video oggi, domenica 14 giugno 2020, quando si sarebbe dovuto esibire allo Stadio Euganeo di Padova nell’ambito della sua tournée estiva, posticipata a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.

L’artista di Latina canta Balla Per Me, il nuovo singolo in radio nella versione in featuring con Lorenzo Jovanotti. Sui social la canta in solitaria e la dedica alla città di Padova e a tutti coloro che stasera avrebbero dovuto assistere al suo concerto allo Stadio Euganeo.

Tiziano Ferro è molto legato a Padova. Proprio a Padova ha visto nascere i suoi primi dischi, i suoi primi inediti pubblicati nel mercato italiano. A Padova Tiziano Ferro ha lavorato ai suoi brani nel primo periodo della sua carriera, per poi tornarci più volte in tour.

Anche oggi l’artista si sarebbe dovuto esibire lì. Il concerto però non si terrà ed è tra quelli che verrà recuperato nel 2021. Il calendario degli appuntamenti live di Tiziano Ferro, tutti posticipati al prossimo anno, non è ancora stato divulgato ma arriverà molto presto: è ormai noto che l’artista recuperi tutti i concerti inizialmente in programma per il 2020.

“Stamattina la canto da solo senza Lorenzo Jovanotti Cherubini

Ma va tutta a Padova.

La città che ha visto nascere i miei primi dischi. Quanti ricordi, quanta gioia. Dovevamo essere lì, ma torneremo insieme a saltare, ballare, ridere!”

Tiziano Ferro presenterà l’album Accetto Miracoli, rilasciato a novembre 2019 in Italia e nel resto nel mondo. Dal disco è da poco stato pubblicato il singolo estivo Balla Per Me, un sogno realizzato per Tiziano Ferro attraverso il duetto con uno dei suoi idoli d’infanzia: Jovanotti.

Qui nella solo version in bianco e nero, sui social: