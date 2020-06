Nuovi giochi PS Plus di luglio 2020: quale l’offerta PS4 gratis?

Sony non ha ancora annunciato i titoli che rientreranno tra i PS Plus di luglio 2020, eppure la rete ha già iniziato a chiacchierarne. Come molti di voi già sapranno, si tratta di due giochi per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro che il colosso giapponese regala a cadenza mensile ai suoi utenti, a patto naturalmente di aver sottoscritto un abbonamento al servizio PlayStation Plus – mensile, trimestrale o annuale. Questo significa che con la Instant Game Collection potrete mettere a scaricare senza costi esperienze in pixel e poligoni sempre nuove. Per giugno, ad esempio, la nostra fame nerd è stata saziata da Star Wars Battlefront 2 e Call of Duty WWII, i due FPS di Electronic Arts e Activision.

Mentre si continua a sparare in una galassia lontana lontana e tra le trincee della Seconda Guerra Mondiale, i giocatori su PS4 guardano allora al futuro. E, come dicevamo, all’annuncio dei giochi gratis di PS Plus di luglio 2020. E se è vero che l’ufficialità dovrebbe arrivare mercoledì primo luglio – con una pubblicazione prevista per martedì 8 luglio -, per ora più di un esperto si è come al solito lanciato in diverse teorie, per prevedere – tra logica e desideri – quali potrebbero essere i videogame associati all’offerta di PlayStation Plus. Io ho selezionato per voi quelli più interessanti, tra siti esteri e nostrani.

PS Plus di luglio 2020: quali saranno i giochi PS4 gratuiti?

Ad aprire le danze è il portale Everyeye, che punta prima di tutto su Uncharted L’Eredità Perduta, che di recente ha lasciato il catalogo di PlayStation Now. Come giù avvenuto per Uncharted 4, anche il DLC standalone potrebbe di conseguenza omaggiare gli abbonati a luglio. Stessa dinamica per la seconda scelta, che è caduta su Horizon Zero Dawn: si tratterebbe per altro di un’ottima occasione per far conoscere a tutti il franchise di Guerrilla Games, che tornerà anche su PS5 con un sequel annunciato nel corso dell’evento di presentazione della console next-gen. A chiudere, per la redazione tricolore potrebbero essere presi in considerazione da Sony anche GTA 5 e Watch Dogs 2.

Il sito internazionale PSU compone invece i suoi personali PS Plus di luglio con Fist of the North Star: Lost Paradise, che porta in azione su PS4 nientemeno che Ken il Guerriero. Seguono, tra le altre previsioni, pure il puzzle game Tetris Effect e, per il portale VGR, Deadpool, OlliOlli e il corsistico Gran Turismo Sport. Secondo voi qualcuno vi avrà preso? Quali titoli vi piacerebbe vedere regalati da Sony il mese prossimo?