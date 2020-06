Non Dirlo al Mio Capo non va in onda il 14 giugno: Rai1 silura le repliche e cambia programmazione?

Brutta sorpresa per i fan di Non Dirlo al Mio Capo: la fiction con protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale non va in onda nella serata di domenica 14 giugno.

Stasera, la rete ammiraglia doveva trasmettere la replica della terza puntata della prima stagione ma al suo posto ci sarà invece il programma Top Dieci, condotto da Carlo Conti.

Il nuovo show, al via su Rai1 proprio da questa domenica, vede tre squadre formate da vip sfidarsi su classifiche di ogni genere: dalla musica al cibo e domande di tecnologia. Il programma andrà in onda in prima serata per 4 settimane dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Nella puntata di lancio, la prima squadra sarà formata da Christian De Sica, Serena Autieri e Alessandro Siani, la seconda da Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta e Nino Frassica. Ospiti della serata saranno Roberto Mancini e Massimo Ranieri.

Il loro compito sarà di scoprire le tante diverse “hit parade” legate alla cultura pop d’Italia: dalla musica allo sport, dall’attualità al cinema, dalla tv alla cultura. Nel corso di ogni puntata, lo scopo sarà quello di tracciare un preciso identikit del nostro Paese facendo rivivere al pubblico usi, costumi e gusti degli italiani. Un viaggio emozionante attraverso gli anni, fino ad arrivare ai giorni nostri.

In rispetto delle norme di sicurezza dovute al Coronavirus, Top Dieci non prevede la presenza del pubblico in sala, così come dell’orchestra e del balletto. Inoltre, all’interno dello Studio saranno adottare tutte le misure di sicurezza previste, a partire dal distanziamento tra i partecipanti.

Sembra incredibile, ma per la gioia di tutti da domani ritorneremo a casa Marcelli! 😍🙏🏻💥

La prima stagione di #NonDirloAlMioCapo inizierà da domenica sera alle 21:25 su @RaiUno.

E se conoscete qualcuno che non lo ha ancora visto, menzionatelo nei commenti! 😉 pic.twitter.com/U47LJbRylt — NonDirloAlMioCapo (@NonDirloAlCapo) May 30, 2020

Che ne sarà di Non Dirlo al Mio Capo? Rai1 ha davvero silurato la fiction? Stando a quanto si apprende, lo stop sarà solo per questa settimana dato che Top Dieci, dopo il debutto di stasera, andrà in onda ogni venerdì.

Salvo variazioni, Non Dirlo al Mio Capo tornerà domenica 21 giugno con la terza puntata in replica. Nell’episodio 1×05 dal titolo La vita che verrà, Enrico viene aggredito per aver difeso una banca. Romeo, intanto torna a scuola. Lisa, invece, si ritrova a gestire innumerevoli richieste di uomini che vogliono uscire con lei. Così facendo, suscita la gelosia di Enrico. Infine, Lisa conosce Fabrizio. Nell’episodio 1×06, intitolato Premio e punizione, lo studio Vinci deve difendere Elda, insegnante di danza accusata di aver provocato una fattura a una sua allieva. Mia è gelosa quando vede Romeo con Greta, poi viene colpita da un virus intestinale.

L’appuntamento con i protagonisti di Non Dirlo al Mio Capo è quindi rimandato a domenica 21 giugno.