Come seguire 24 ore di Le Mans e Gran Premio del Canada, in streaming motori virtuali protagonisti

Per gli amanti dei motori è un weekend di certo parecchio goloso: tra 24 ore di Le Mans e Gran Premio del Canada c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Il mondo delle corse digitali offre questo fine settimana un banchetto particolarmente gustoso, per quello che in sostanza dovrebbe essere l’ultimo appuntamento.

La ripresa delle corse reali è dietro l’angolo, e di conseguenza anche la ripresa dei test per i piloti. Abbandonati i volanti ludici, sarà il momento di tornare a macinare chilometri e chilometri di ruvido asfalto. Il mondo dei videogiochi ha saputo dare il proprio contributo alla causa del “Restiamo a Casa”, e si appresta dunque a dare il proprio commiato ai fan.

Gran Premio del Canada, quando e dove asssistere alla virtual race

Duplice appuntamento, dicevamo in apertura, per gli appassionati di motori, tra 24 ore di Le Mans e Gran Premio del Canada. Proprio quest’ultimo chiuderà la parentesi motoristica videoludica nella giornata di oggi. Alle 19 ci sarà il via alle qualifiche, strutturate in sessione unica da quindici minuti. Sarà in questo lasso di tempo che i piloti dovranno dare il meglio di sé per riuscire ad accaparrarsi la migliore posizione possibile sulla griglia di partenza.

Dopo qualche minuto avrà il via la bagarre vera e propria. Le venti monoposto attenderanno lo spegnimento delle luci per contendersi la vittoria finale. Tutte le auto avranno lo stesso setup e uguali performance, con la bravura al volante che sarà l’unico strumento a disposizione dei partecipanti per riuscire a imporsi sugli avversari.

Il tutto sarà trasmesso, come di consueto, sul canale 207 di Sky Sport – quello dedicato alla F1, per intenderci – e chiaramente sarà disponibile in visione anche su SkyGo. Sarà dunque necessario avere un abbonamento alla pay tv satellitare per poter assistere allo spettacolo del Gran Premio del Canada.

Quali saranno invece i protagonisti? Ecco che in pista troveremo Bottas e Gutierrez (Mercedes), Leclerc e un secondo pilota da confermare (Ferrari), Albon e Olsson (Redbull), Norris e un secondo pilota da confermare (McLaren), Collet e Zhou (Renault), Gasly e Neil (Alpha Tauri), D. Schumacher e Davidson (Racing Point), Correa e Aarava (Alfa Romeo), Fittipaldi e Deletraz (Haas) e Latififi con Russell (Williams).