Cast e personaggi di Doctor Who 12 su Rai4, dal 14 giugno una maratona di episodi: trame e programmazione

Al via Doctor Who 12 su Rai4 con i nuovi episodi della dodicesima stagione in chiaro e in prima assoluta. Dal 14 giugno, e per tutti i pomeriggi, il canale 21 del digitale terrestre ospiterà una maratona giornaliera delle avventure del Dottore interpretato da Jodie Whittaker, alla sua seconda volta nel ruolo del primo Signore del Tempo donna nella storia della popolarissima serie tv britannica.

Nata nell’ormai lontano 1963, la serie Doctor Who vede al centro della storia il Dottore, un eccentrico protagonista di origine extraterrestre con il potere di reincarnarsi e di viaggiare nello spazio-tempo. In ogni stagione, il bizzarro alieno è accompagnato da alcuni companion che diventano sui fedeli amici e alleati.

Il Tredicesimo Dottore viaggerà di nuovo a bordo del suo TARDIS insieme a Graham O’Brien (interpretato da Bradley Walsh), Ryan Sinclair (Tosin Cole) e Yasmin Khan (Mandip Gill). Chris Chibnall è di nuovo al timone della serie, dopo l’uscita di scena di Steven Moffat (che è stato showrunner dalla quinta alla decima stagione).

La serie prende il via con il doppio episodio Spyfall, il cui titolo è un omaggio al nuovo corso della celebre saga cinematografica di James Bond. Nella prima parte, degli agenti segreti dell’MI6 si rivolgono al Dottore affinché li aiuti a fronteggiare un’imminente attacco alieno. Nella seconda parte, il terrificante piano che prevede la distruzione dell’umanità sta per diventare realtà. Riusciranno il Dottore e i suoi amici a fuggire dalle molteplici trappole aliene e sconfiggere chi minaccia la fine del mondo?

ATTENZIONE!!! Dal 14 giugno, ogni giorno alle 15:55, #Rai4 propone in prima visione assoluta le nuove puntate di #DoctorWho con Jodie Whittaker. Siete pronti per una scoppiettante stagione 12? pic.twitter.com/Ay28ngT24V — Rai4 (@RaiQuattro) June 7, 2020

Composta da dieci episodi dalla durata di quasi un’ora, Doctor Who 12 su Rai4 viaggeremo insieme ai protagonisti attraverso nuove epoche; inoltre il gruppo si ritroverà faccia a faccia con terrificanti mostri extraterrestri, viaggi nel tempo e una miriade di minacce spaziali. Il Dottore, infine, tornerà ad affrontare il Maestro, sua arcinemesi, che stavolta ha un nuovo volto e altri mostri che hanno popolato la serie da più di cinquant’anni, come i Judoon (mercenari alieni con la testa di rinoceronte) e i Cyberman. Infine, un ritorno a Gallifrey, il pianeta natale del Signore del Tempo, dove scopriremo nuovi segreti e rivelazioni che hanno indignato (e non poco) il pubblico.

La dodicesima stagione è caratterizzata anche da guest star del calibro di Stephen Fry, Sir Lenny Henry, Robert Glenister e Goran Višnjić.

L’appuntamento con Jodie Whittaker e Doctor Who 12 su Rai4 è fissato da domenica 14 giugno a partire dalle 16:00.